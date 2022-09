Hijos de Harry y Meghan ahora llevan título de «Su Alteza»

*** Los hijos de Harry y Meghan Markle ahora llevan el título de Su Alteza Real: a pesar de que los duques de Sussex no querían, ante la muerte de la reina Isabel II las reglas lo establecen.

Por Irma Locantore

Archie Mountbatten-Windsor, primogénito del príncipe Harry y Meghan Markle, también corrió un eslabón en la línea de sucesión al trono tras la muerte de la reina Isabel II.

El hijo de los duques de Sussex técnicamente pasó a ser príncipe, título que según reveló su madre en la entrevista con Oprah Winfrey, la familia real le habría negado debido a su raza afroamericana.

La hermana menor de Archie, Lilibet “Lili” Mountbatten-Windsor, también ganó el derecho a ser princesa, tras la muerte de la monarca y con su abuelo, Carlos, siendo ahora el rey de Inglaterra.

En la corona británica, los hijos de los hijos de un soberano, en este caso, los descendientes de William y Harry, optarán el título de Su Alteza Real, tal y como lo dicta las reglas establecidas por el rey Jorge V en 1917.

Sin embargo, los duques de Sussex afirmaron a la presentadora estadounidense que no desean que sus hijos pertenezcan a la realeza u obtengan títulos reales. En la entrevista con Winfrey, la ex actriz describió su “dolor” cuando afirmó que otros miembros de la realeza le negaron a Archie el título de príncipe por su raza y acusaron al palacio de Buckingham de no protegerlo al negarle seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

A los duques se les consultó si era “importante” que Archie fuera llamado príncipe y respondieron que no tienen apego a la “grandeza” de los títulos oficiales.

El rey Carlos, abuelo de los hijos de Harry y Meghan, mostró intención de limitar el número de miembros clave de la realeza en 2021 cuando se convirtiera en monarca. Al ya serlo, podría evitar que Archie y Lilibeth se conviertan en príncipes y sean tratados como Su Alteza Real, pero para ello debe modificar el derecho.

En caso de no suceder, Archie y Lilibeth son un príncipe y una princesa, ya sea que sus padres decidan usar los títulos o no, y ambos adquirieron el estilo Su Alteza Real tras la muerte de su bisabuela.

Cabe destacar que, cuando Meghan estaba embarazada de Archie, optaron por no darle un título a su hijo por supuestos comentarios racistas, al igual que renunciaron a sus propios estilos de Su Alteza Real cuando dejaron la realeza para irse a vivir a Los Ángeles.

De esta manera, si deciden aceptar los títulos nuevamente, contrastará directamente con la forma en que Harry siempre habló sobre la carga de tener un título.