¡Se volvió loco! Kyrgios revienta dos raquetas en pataleta en el US Open

0 SHARES Share Tweet

*** Ataque de ira de Kyrgios al ser eliminado del US Open: revienta dos raquetas en siete segundos.

Por Luis Camacho

El tenista australiano Nick Kyrgios descargó su furia y frustración rompiendo dos raquetas en plena cancha ante la mirada atónita de los asistentes, luego de ser eliminado en cuartos de final del US Open por el ruso Karen Khachanov.

El encuentro entre ambos tenistas fue muy disputado al punto que se necesitaron casi cuatro horas para que Khachanov derrotara a Kyrgios en cinco sets por 7-5, 4-6, 7-5, 6-7(3) y 6-4.

Kyrgios era uno de los favoritos del torneo al vencer anteriormente al número uno del mundo y vigente campeón del Abierto de Estados Unidos, el ruso Daniil Medvedev y el panorama se le abría por la ausencia de Djokovic quien no pudo asistir a EEUU y la eliminación de Rafael Nadal la semana pasada.

La frustración de Kyrgios explotó al finalizar el partido, pues después de saludar a su oponente se dirigió a su asiento y tomó con rabia una raqueta para azotarla contra el suelo.

Tras varios golpes, logró reventarla, pero no quedó satisfecho pues posteriormente se dirigió a su asiento a buscar otra de sus raquetas destrozándola en segundos. Finalmente tomó su bolso y abandonó la cancha como si nada.

Posteriormente en la rueda de prensa, Kyrgios dijo que «Lo que ha ocurrido es devastador, no solo para mí, sino para todos los que querían verme ganar. Me siento como una mierda. He defraudado a mucha gente».

Luego, reflexionó: «No me importa si juego o no más torneos. Al lado de los Grand Slams, los otros torneos son una pérdida de tiempo. A la gente no le importa si has de mejorar en el día a día, o si perdiste en cuatro sets, o si jugaste uno de tus mejores partidos. Lo que la gente recuerda en un Grand Slam es si ganas o pierdes».

Finalmente, alabó a Khachanov: «Es un luchador, un guerrero. Sirvió realmente bien. Probablemente es el mejor servidor con el que jugué este torneo. Esa forma en que estaba golpeando sus puntos bajo presión. Acabó de jugar bien los puntos importantes».