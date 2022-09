Periodista sacó de sus casillas a Rafa Nadal

Por Luis Camacho

El tenista español Rafael Nadal tuvo un momento desagradable durante una rueda de prensa posterior a su debut triunfal en el US Open, tras ser consultado por si tiene trato preferencial de los jueces en relación al cronómetro para servir, de 25 segundos, porque en varias ocasiones lo ha superado, como también lo dijo el veterano John McEnroe.

«McEnroe ha dicho que no cumples esa norma en muchos partidos y parece que los árbitros no te obligan a hacerlo. Mi pregunta es, ¿cree que hay una especie de sombra por tu excelente carrera que hace que parezca que hay diferentes normas para Rafael Nadal?», dijo uno de los periodistas.

«¿Es una broma no? He recibido muchas amonestaciones en mi carrera, nunca por romper una carreta o montar un número en la cancha, pero sí por el tiempo de saque. Tengo un problema, que es que sudo muchísimo y en condiciones húmedas es aún peor», ripostó el raqueta con cierta ironía.

«Hoy tuvimos un gran problema, hace un par de años que no están los recogepelotas para que te den la toalla y tienes que ir muy lejos a buscarla, lo que te aproblema con el tiempo, así que no voy tan seguido. No creo que tenga un trato diferente respecto al resto», siguió.

A lo que el comunicador preguntó: «¿Solo por sudar deberías tener normas diferentes?».

«Estoy siguiendo las reglas, si gasto más de 25 segundos para servir recibiré un warning, si no, mira el reloj», respondió Nadal, que agregó que «no creo que esté recibiendo un trato especial, no sé por qué John dice eso en la televisión, pero voy a hablar con él después».