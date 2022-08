El Caso Pogba: brujería, amenazas, vendetta familiar, extorsión y Mbappé

***El surrealista caso de la estrella francesa sacude al planeta fútbol.

Brujería, amenazas, extorsión y vendetta familiar. Todo parece agigantarse con el paso de los días, en una situación que involucra a Kylian Mbappé y que altera la paz dentro del seleccionado de Francia, a menos de 100 días del comienzo del Mundial Qatar 2022. Un escándalo. En eso se convirtió el ya bautizado “Caso Pogba”, en el que la batalla familiar derivó en que Mathias Pogba primero amenazara y más tarde denunciara que su hermano Paul lo quiso extorsionar para que no contase que habría contratado a un brujo para practicar algún tipo de maleficio. ¿El objetivo? Que se lesione el delantero de PSG.

“Kylian, ¿ahora lo entiendes? No tengo nada contra ti, lo dicho es por tu bien, todo es verdad y demostrado, el brujo es conocido. Lo siento por este hermano, un supuesto musulmán metido en la brujería. ¡Nunca es bueno tener un hipócrita y un traidor cerca tuyo!”, tuiteó Mathias Pogba el domingo. Mientras, en Instagram, publicó un video en el que anticipa que hará fuertes revelaciones contra su hermano.

Además, denunció que Paul quiso extorsionarlo con 100.000 euros para silenciarlo y tuiteó: “No se trata de dinero: me implicaste a pesar mío, casi muero por tu culpa, me dejaste en el hoyo mientras huía y quieres hacerte el inocente, cuando todo esté dicho la gente verá que no hay más cobarde, más traidor y más hipócrita que tú en esta tierra”. Entonces sí: todo voló por los aires.

Después de la divulgación de ese video, los abogados del futbolista decidieron responder mediante un comunicado. En él, aseguraron que había un intento de extorsión por parte de una banda organizada y que ya estaban los investigadores siguiendo el caso.

Según medios de Francia, el jugador de Juventus llegó a pagar 100.000 euros a sus chantajistas, como un adelanto de los supuestos 13 millones de la misma moneda que le exigían por los servicios prestados.

El sitio France Info, con acceso a la causa, reveló que a mediados de marzo Paul Pogba tuvo que desembolsar ese monto para dárselo a esta banda organizada compuesta por amigos de su infancia y su hermano Mathias. RMC Sports también coincidió en su información de que el hecho habría ocurrido durante una concentración con la selección francesa.

¿Quién es Mathias Pogba?

Mathias, de 32 años, es el hermano mayor de Paul (29 años) y hermano gemelo de Florentin. Como sus hermanos, el nativo en Conakry (Guinea) vivió una carrera como futbolista profesional, aunque muy sinuosa, con 13 clubes en 13 años, aterrizando en 2021 en el Belfort (4ª división francesa), con el que sólo disputó 12 partidos. “Se puede hablar de un error en el casting”, reconocía Jean-Paul Simon, el presidente del club, el pasado mes de abril.

Estos últimos meses, Mathias Pogba actuó como comentarista de la emisión televisiva ‘L’equipe du soir’, en la cadena L’Equipe. El clan Pogba parecía hasta ahora muy unido, con frecuentes imágenes juntos en las redes sociales. Mathias y Florentin y su madre, Yeo Moriba, asisten a menudo a los partidos de la selección francesa. Paul Pogba es también uno de los principales donantes de la asociación de Mathias, “48 H POUR”.

¿Qué denuncia?

El caso saltó el sábado por la tarde con la publicación en redes sociales de un enigmático video de Mathias Pogba, grabado en cuatro lenguas (francés, inglés, italiano y español). En él anuncia que hará próximamente “grandes revelaciones” sobre su hermano Paul y su agente Rafaela Pimenta, que acaba de ponerse al frente de la sociedad del recientemente fallecido Mino Raiola.

Leyendo un texto ante la cámara afirma que “el mundo del fútbol necesita saber algunas cosas para decidir con conocimiento de causa si Paul Pogba merece realmente la admiración, el respeto, su lugar en la selección francesa, si es una persona digna de confianza”.

¿Qué opinan desde el entorno de Paul Pogba?

Los abogados de Paul Pogba reaccionaron el domingo con la publicación de un comunicado, denunciando “tentativas de extorsión en banda organizada” contra el jugador.

“Las declaraciones recientes de Mathias Pogba en las redes sociales no son desgraciadamente una sorpresa. Se añaden a amenazas e intentos de extorsión en banda organizada contra Paul Pogba”, indicaron, precisando que “las autoridades competentes en Italia y en Francia están al tanto desde hace un mes”.

Según France Info, Paul Pogba afirma que se le reclamó la suma de 13 millones de euros, y que alguien cercano a él habría retirado 200.000 euros con su tarjeta de crédito.

¿En qué punto está la investigación?

La fiscalía de París le confirmó a la agencia AFP que una investigación preliminar había sido abierta el 3 de agosto por presuntos hechos de extorsión en banda organizada. Las investigaciones fueron confiadas a la Oficina Central de Lucha Contra el Crimen Organizado (OCLCO).

Según informaciones de France Info confirmadas a AFP por una fuente cercana al caso, Paul Pogba informó a los investigadores de “haber caído en la trampa de unos amigos de infancia y de dos hombres encapuchados armados con fusiles de asalto, que le reprochaban no haberles ayudado económicamente”.

Paul Pogba aseguró asimismo a los investigadores que en varias ocasiones fue intimidado en el Manchester, en su antiguo club, y hasta en el centro de entrenamiento de la Juventus. Entre los sospechosos afirma haber reconocido a su hermano Mathias.

¿Por qué aparece el nombre de Mbappé?

El nombre de la estrella del fútbol francés Kylian Mbappé aparece de rebote en el caso. Paul Pogba explicó a los investigadores que “sus chantajistas pretendían desacreditarle difundiendo mensajes en los que habría pedido a un brujo de su entorno familiar que lanzase un hechizo” contra el delantero del PSG, lo que él desmiente.

En unos tuits publicados el domingo por la tarde después de las revelaciones sobre la audiencia de Paul, Mathias Pogba se dirige a Mbappé: “Kylian, ¿ahora lo entiendes? No tengo nada en contra tuyo, lo dicho es por tu bien, todo es verdad y demostrado, el brujo es conocido. Lo siento por este hermano, un supuesto musulmán metido en la brujería”.

¿Qué consecuencias tiene para la selección francesa?

A menos de tres meses del Mundial, este caso cae en mal momento para los Bleus y su seleccionador, Didier Deschamps. Aunque actualmente está lesionado en su rodilla derecha y podría llegar a Qatar con escasa preparación, Paul Pogba es uno de los líderes de la selección francesa (91 partidos, 11 goles).

Como en 2016 con el caso del sextape entre Karim Benzema y Mathieu Valbuena, que derivó en la exclusión de los dos jugadores de la selección, el impacto podría afectar en la moral y en el funcionamiento interno del equipo, así como en la conexión Pogba-Mbappé.

El fantasma del sexgate

El diario francés L’Equipe compara esta situación que involucra a los hermanos Pogba en la Selección de Francia con el escándalo que se suscitó en 2015 con el Sextape, protagonizado por Karim Benzema y Mathieu Valbuena, y que terminó con ambos futbolistas marginados del conjunto nacional que se consagró campeón del mundo en Rusia 2018. ¿Podría Paul Pogba perderse Qatar 2022 si este escándalo, primero familiar y ahora judicial, sigue escalando? Es algo que nadie sabe por estas horas.