Al madurismo le dio por burlarse de crisis del Darién

*** Después de Trapiello, ahora es Roberto Messuti el que denigra a quienes arriesgan su vida por la crisis en Venezuela.

Por Ángela Betancourt

El diputado Roberto Messuti dijo este viernes que el tema de la situación migratoria venezolana que atraviesa la peligrosa selva del Darién es un «negoción y una gran producción de televisión».

Messuti cuestionó a las personas que se están yendo de Venezuela a «arriesgar sus vidas» para buscar un mejor futuro en Estados Unidos.

«Yo estoy seguro que es un negoción, porque tú no te has dado cuenta que está producido, están hasta las cámaras, luces. ¿Quiénes están detrás de eso, quiénes los pasan, los conocidos coyotes? ¿Cuánto cuesta eso? Ahí está el personaje gris de la historia, James Story, que dijo ´aquellos que crucen el Darién, no vayan a creer que por eso entrarán en Estados Unidos´», dijo el ex actor quien además exhortó a los venezolanos que han salido de su tierra natal a que regresen y se ganen los dólares trabajando en su país.

«No vas a estar en ninguna parte mejor que en tu propia casa, en tu propio hogar. Y si tu eres capaz de ir a otro país a lavar baños, hacer delivery, hacer aquello, hacer lo otro hágalo aquí en Venezuela«, indicó Messuti.

Según el último reporte oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se revela que a 6,11 millones se elevó el número de migrantes venezolanos en el mundo (hasta abril). Durante los últimos meses, muchos de ellos han llegado de forma desesperada a Estados Unidos (EE.UU.), a través del Tapón del Darién, dónde decenas han perdido la vida y se han enfrentado a situaciones que describen como un infierno: violaciones, robos, maltratos, accidentes.