La última de Diosdado: Abre las puertas del PSUV a oposición

*** La estrategia de Cabello es para gobernar 200 años, asegura.

Por Ángela Betancourt

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, dijo que este sábado 27 se elegirán los equipos directivos de 46.949 comunidades. El siguiente sábado, el PSUV elegirá a los jefes de las UBCH (Unidades de Batalla Bolívar Chávez).

Admitió que existen “espacios en silencio político” donde el PSUV no ha tenido éxito.

“Nosotros no vamos a tapar eso, hay 6.168 calles de las que no nos ha llegado la información (…) Puede ser por el tipo de zona donde está ubicada esa comunidad, si es una zona industrial. Ya pasaremos luego a la fase de organizar al partido en esos espacios”.

“Hay zonas donde no se escogieron jefes de calle, pero van a elegir jefes de comunidad, puede que haya zonas donde el PSUV no tiene activismo, pero hay chavistas” dijo Cabello quien se burló de la manera cómo el sector de oposición ha gestionado su capital electoral y llamó a las bases oficialistas a no tener miedo de abrirles espacios en las comunidades.

“Si alguien de la oposición se viene, quiere decir que el mensaje de la revolución va más allá (…) En la oposición definen quién va a ser el jefe en Caracas por una orden desde Estados Unidos; no es verdad que un opositor se lanza en una calle y va a ganar, no es verdad. Si no son mayoría en unas elecciones normales, menos van a ser en unas elecciones nuestras. Démosles la bienvenida, este partido tiene que seguir creciendo”.

Recordó Cabello que el objetivo del PSUV es construir una nueva mayoría, “¿y cómo la logramos?, ¿encerrados en un cuarto? No, tenemos que abrirnos más allá de la militancia, tenemos que prepararnos para gobernar al país en los próximos 200 años. No caigamos en el sectarismo. Eso y el odio se los dejamos a ellos (opositores)”.

“Las puertas del PSUV están abiertas para gente que, viendo el desastre de la oposición, puede constatar que del lado del PSUV hay una gran fortaleza y unidad de dirección que no tiene ninguno de ellos. Hasta Estados Unidos los critica en la dispersión que tienen; pero bueno, esa es la oposición que tenemos, es lo que hay”.