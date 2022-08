Confederación israelita: Lo de Trapiello sobre el holocausto es crimen de odio

Por Ángela Betancourt

La Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela (CAIV) rechazó las recientes declaraciones del empresario chavista Esteban Trapiello, quien negó el Holocausto y afirmó que le gustaría almorzar con el nazi Adolfo Hitler para preguntarle “por qué no terminó su trabajo”.

En un comunicado, la CAIV expresó su más absoluto repudio a lo dicho por el presidente del canal TLT, las cuales surgieron durante una conversación en el podcast Par de Calvos, que conducen Vladimir Villegas y Pedro Carvajalino.

“A la pregunta de Vladimir Villegas ¿con cuál personaje almorzaría, si con Hitler o con Fidel?, expresó ‘con los dos’, con Hitler le preguntaría ‘¿por qué no terminó todo lo que quería hacer?’, por lo que siendo del conocimiento universal, que una sino la más grande tarea que se había propuesto Hitler fue la solución final al problema judío, en donde desde su implementación a principio de 1942 hasta culminar la II Guerra Mundial, fueron asesinados 6 millones de personas por el simple hecho de ser judías, de las cuales millón y medio eran niños, nos da entender la dimensión de tan detestable declaración a la que se le suma hablando del Holocausto en dicho programa, ‘no puedo creer ese cuento’”, señala el comunicado publicado en redes sociales.

La organización israelita destacó que “el negacionismo como narrativa histórica que se fundamenta en la no creencia de la existencia del Holocausto, que comportó el proyecto de eliminar a un pueblo de la faz de la tierra por considerarlo inferior tal como fue aprobado el 20 de enero de 1942 en la Convención de Wannsee por los jerarcas nazis, demuestra una ignorancia crasa y supina, además de un antisemitismo delirante”.

Resaltó que “la ley constitucional contra el odio, la convivencia pacífica y la tolerancia, penaliza este tipo de conductas que se subsumen en la categoría de crímenes de odio y en tal sentido, así lo alertamos y lo hacemos saber a la Colectividad Nacional como a los Órganos del Poder Público encargados de su implementación”.

Tras responder que almorzaría con Fidel y Hitler durante la entrevista con Par de Calvos, Trapiello reiteró que el líder nazi “no terminó lo que iba a hacer”.

Ante esta afirmación, Villegas le señaló: “Acabar con los judíos, acabar con los comunistas…”. A lo que Trapiello respondió: “No sé lo que iba a hacer, se suicidó. No estaba en esa época”.

¿No hubo Holocausto? ¿Tú eres negacionista?”, lo interrogó Villegas.

“Cada quien cuenta su historia y yo no estaba en esa historia. No leo, veo películas. Como las películas son de Hollywood, me dicen de una manera la historia. La historia depende de quien la cuente”, puntualizó el empresario.