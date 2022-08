Guaidó: La Primaria es un acto de responsabilidad con el país, no un concurso de egos

*** “La primaria es un acto de responsabilidad con el país, no un concurso de egos. Quien resulte abanderado en la Primaria, todos tenemos que acompañarlo”, sostiene Guaidó.

Por Ángela Betancourt

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó dijo que “la primaria es un acto de responsabilidad con el país, no un concurso de egos. Quien resulte abanderado en la Primaria, todos tenemos que acompañarlo”.

La declaración de Guaidó se produjo durante una conversación con los diputados Biagio Pilieri, Freddy Superlano y Deyalitza Aray y con Roberto Enriquez, presidente de Copei.

A través de una transmisión en vivo por las redes oficiales del Gobierno encargado y de Guaidó, éste insistió en destacar que la primaria de la alternativa democrática es una herramienta para consolidar la Unidad, que es en definitiva “el candidato que derrotará a la dictadura”; tal como ha ocurrido en otras ocasiones.

Asimismo reiteró la necesidad de “organizar y articular” con todos los factores políticos para avanzar en el proceso y dar respuesta a esa demanda de los venezolanos: unión.

“La Unidad es reconocimiento, reconocernos en la diversidad. No vean con mala cara que muchos tengan aspiraciones porque eso fortalece la diversidad. Debemos reconocer a todos los que han aportado en la lucha por Venezuela. Hay que reconocer a María Corina, a Leopoldo (López), a Andrés (Velázquez), a todos los que conforman la Plataforma Unitaria, a los presos políticos, a los que han sacrificado. Mi llamado es a dar certezas a nuestra gente”.

Recordó que hace una década se celebraron unas primarias que fue un mecanismo muy eficiente en su momento el cual consolidó la Unidad en 2015 cuando le arrebataron el Parlamento al régimen.

Para los diputados Biagio Pilieri, Freddy Superlano y Deyalitza Aray y Roberto Enriquez, presidente de Copei, la organización y articulación es clave en la lucha que se da por la libertad de Venezuela en todos los terrenos.

“Hay que prepararse para todos los escenarios. La primaria no es suficiente si no hay un compromiso de gobernabilidad”, dijo Superlano quien además destacó que “la Unidad no es algo que se decreta, sino que se construye”.

Por su parte, Pilieri resaltó la importancia de la “organización con tiempo” pues eso garantiza el éxito y el triunfo.

“Si con tiempo nos organizamos, triunfamos; por eso exigimos la fecha de la primaria de 2023 porque así nos organizamos y tendremos mayor participación, los candidatos recorrerán el país, por ejemplo. Es importante la fecha y el cronograma lo antes posible”.

Entre tanto, la diputada Deyalitza Aray indicó que en la alternativa democrática se hace un gran esfuerzo con todos los sectores de la sociedad civil y partidos políticos para la realización de esa primaria que permitirá consolidar la unidad.

“La primaria es una herramienta para que los ciudadanos recuperen su derecho legítimo, y para rescatar el país. La gente se organiza poco a poco, pero quiere un mecanismo para avanzar y superar la tragedia que vivimos”.

Roberto Henriquez, por su lado señaló que “circunscribir la primaria al tema del candidato es insuficiente, hay que llevarlo más allá como por ejemplo ¿cómo vamos a reconstruir Venezuela? Esta nueva etapa nos obliga a predicar con el testimonio”.

Sobre el trabajo de cara a la celebración de la primaria, adelantaron que desde hace dos meses se consulta a todos los sectores del país; se constituyeron comisiones permanentes en la Plataforma Unitaria en todos los estados y municipios; se estableció la Comisión Técnica Electoral con excelentes profesionales.