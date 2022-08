Ejército privado de Putin secuestra niños

*** Sobrevivientes afirman a The Daily Beast que el Grupo Wagner ha empezado a secuestrar a niños de tan solo 11 años. Los niños serían puestos a trabajar en minas de oro y diamantes.

Por Philip Obaji Jr (The Daily Beast)

EBAM, Camerún – Al principio, Florencia Pirioua pensó que los mercenarios rusos que vio acercarse a su recinto en Boko-Boudeye, a las afueras de la ciudad de Bouar, en el oeste de la República Centroafricana, estaban en la comunidad en busca de rebeldes que habían atacado constantemente la zona en los primeros cuatro meses del año. Pero dice que estos paramilitares del infame Grupo Wagner tenían un motivo oculto: arrebatar a los niños de sus familias.

Pirioua, de 33 años y madre de dos hijos, dijo que «seis soldados blancos bien armados» entraron en su casa de una sola habitación a principios de mayo y se llevaron a su hijo de 13 años, dejando a su hija de 10 años. Dijo que luego los rusos fueron de casa en casa secuestrando a los niños pequeños y golpeando a los miembros de la familia que intentaron detenerlos.

«Si no te sueltas, te romperán las manos», dijo Pirioua, que tenía un vendaje atado alrededor de su codo izquierdo después de haber sido golpeada con una pistola por un combatiente de Wagner. Habló con The Daily Beast en la ciudad de Ebam, al suroeste de Camerún, donde ahora vive. «Al principio dijeron que no era mi hijo y que lo había robado. Después dijeron que se lo llevaban por mi bien».

Christelle Youmbi afirma que los rusos se llevaron a su único hijo mientras el niño de 11 años se bañaba justo detrás de donde viven en el mismo recinto de Boko-Boudeye. Dice que un soldado de Wagner golpeó a su hijo en la cabeza con una pistola y se lo llevó «completamente desnudo».

«Ellos (los mercenarios rusos) dijeron que los rebeldes planeaban atacar la comunidad y secuestrar a los niños varones, así que se llevaron a todos los niños para mantenerlos en un lugar seguro», dijo Youmbi, que cumplió 30 años en julio. «Les rogué que me dijeran a dónde se lo llevaban, pero se negaron a decir nada».

En total, el ejército privado de Putin se llevó a siete niños, según Youmbi, que dijo que los niños tenían entre 10 y 13 años y estaban «llorando y luchando» para escapar de las garras de sus secuestradores.

La mayoría de las personas que vivían en el complejo de Boko-Boudeye son familias que huyeron de Bouar, a 11 kilómetros de distancia, tras los ataques de enero de 2021 por parte de una coalición de grupos rebeldes opuestos al presidente Faustin-Archange Touadéra. Esto provocó el desplazamiento de más de 8.000 personas. Algunas de ellas buscaron refugio en las iglesias locales, otras, como Pirioua y Youmbi, cuyos maridos están desaparecidos desde los mortíferos ataques, se trasladaron con sus hijos a un asentamiento en Boko-Boudeye, no lejos de la frontera con Camerún.

«Nos habíamos establecido bien en Boko-Boudeye hasta que los soldados blancos vinieron y se llevaron a nuestros hijos y luego nos dieron la impresión de que estábamos a punto de ser atacados por los rebeldes», dijo Youmbi, que -como Pirioua- trabaja como jornalera en las tierras de cultivo de Ebam, donde un ciudadano de la RCA está alojando a docenas de refugiados de su país y ayudándoles a encontrar trabajos menores. «Algunos de nosotros tuvimos que cruzar la frontera con Camerún porque temíamos que nos mataran los rebeldes o que los soldados blancos volvieran y nos hicieran daño».

Nadie ha visto a los hijos de Pirioua y Youmbi desde que supuestamente fueron secuestrados, pero su desaparición podría formar parte de un patrón emergente.

Cuatro testigos dijeron a The Daily Beast que se había visto a un gran número de niños en las minas de oro y diamantes controladas por el Grupo Wagner desde que una serie de masacres mató a decenas, si no a cientos, de trabajadores mineros artesanales -y obligó a muchos más a huir- en la República Centroafricana (RCA).

«Conté hasta 20 niños en una mina de oro controlada por combatientes rusos cerca de Bambari [en la parte central del país]», dijo Sylvestre, un minero artesanal de 27 años con sede en Bambari, a The Daily Beast. «Uno de los que vi es alguien aquí en Bambari cuya madre había dicho que había sido secuestrado por soldados rusos».

«Ahora traen a los niños a las minas de oro como trabajadores, mientras que los mineros artesanales establecidos son ahuyentados, o asesinados, por estos soldados rusos», dijo Sylvestre, a quien -como a otros mineros que residen en la RCA- The Daily Beast prefiere identificar por su nombre de pila para protegerlo de posibles represalias.

Varios lugareños que viven en comunidades mineras de la convulsa República Centroafricana dijeron a The Daily Beast que los mercenarios de Wagner también se han llevado a los niños de las comunidades. Tres de ellos dijeron que habían hablado con familiares que afirmaban que los rusos habían llevado a los niños a zonas mineras y les habían hecho trabajar en minas a cielo abierto donde utilizan palas y tamices para buscar diamantes en la tierra roja por el mismo grupo acusado de secuestrarlos.

«Lo triste es que muchos de estos niños fueron secuestrados y sus familiares siguen llorando por tenerlos de vuelta», dijo a The Daily Beast un ex rebelde de la conocida Unión por la Paz (UPC) bajo condición de anonimato. «Hemos identificado a algunos de ellos y lo bueno es que sus familias saben ahora que siguen vivos».

En los últimos meses han aumentado los informes de ataques brutales contra mineros artesanales establecidos en la RCA por parte de mercenarios de Wagner. En junio, The Guardian informó que docenas de mineros fueron asesinados -algunos enterrados en una fosa común- en al menos tres ataques entre el 13 de marzo y el 24 de mayo en los que participaron paramilitares rusos que arrasaron campamentos llenos de mineros inmigrantes procedentes en su mayoría de Sudán y Chad. Middle East Eye también informó el mes pasado que más de 100 mineros de oro procedentes de Sudán, Chad, Níger y la República Centroafricana fueron asesinados durante una masacre perpetrada por mercenarios rusos en Andaha, en la misma región de la República Centroafricana, en un momento en que Rusia intenta establecer un control sobre el flujo de oro y diamantes que podría ayudar al Kremlin a sobrevivir al impacto económico de las sanciones tras la invasión de Ucrania.

«[Los mercenarios rusos] han traído ahora a muchos niños para trabajar en estas minas». Patrice, un minero artesanal de Andaha que escapó de una mina de oro cuando los rusos atacaron, dijo a The Daily Beast. «Todos los mineros que trabajaban en la zona de Andaha han muerto o se han visto obligados a huir. Muchos incluso están desaparecidos».

En muchas explotaciones mineras del noreste, especialmente en Andaha, rica en oro, muchos de los mineros son emigrantes de Sudán que abandonaron la zona minera de Darfur a causa del conflicto en la región para buscar más oportunidades de oro en la RCA. Comenzaron a comprar o alquilar tierras, en busca del valioso metal. Allí donde lo encontraban, instalaban minas y construían campamentos para vivir allí. Cuando comenzó la invasión rusa en marzo, los que sobrevivieron a la masacre huyeron de la zona, mientras que los paramilitares de Wagner se hicieron con los yacimientos y los campamentos, donde, según Patrice, viven ahora los niños que han reunido.

Un líder local de una comunidad minera dijo que se traía a los niños porque es menos probable que desobedezcan a los rusos que los mineros artesanales más establecidos, que pueden intentar salvaguardar sus derechos.

«Los niños harán todo lo que se les pida y no serán codiciosos», dijo un jefe local de la aldea minera de Kouki, en el norte del país, donde, al parecer, varios mineros fueron asesinados por mercenarios de Wagner en abril. «Los rusos saben que los mineros artesanales no estarán dispuestos a trabajar bajo su control si no es bajo coacción, y si eso ocurriera, un día estos mineros encontrarían la forma de rebelarse contra ellos».

Incluso en Kouki, según el jefe que prefirió no ser nombrado para evitar ser blanco de los rusos, los niños «están por todas partes en los sitios mineros» después de haber sido traídos por los rusos.

Desde que aparecieron por primera vez en la RCA en 2018 tras un acuerdo (PDF) entre el gobierno y las autoridades rusas para permitir que «especialistas» de Rusia, que son «principalmente ex oficiales militares», entrenen a las fuerzas de la República Centroafricana, los mercenarios de Wagner han ampliado sus operaciones a las esferas de la gobernanza y la explotación ilícita de los recursos minerales de la empobrecida nación. Al parecer, ahora pretenden hacerse con el control del flujo de oro y diamantes de la RCA, y parece que su necesidad de mano de obra barata en las explotaciones mineras les ha hecho dirigir su atención hacia los niños.

La RCA, como país, ya tiene una de las mayores tasas de trabajo infantil del mundo. Durante el cierre del COVID en 2020, cuando se cerraron las escuelas, aumentó en un 50% el número de niños que trabajaban en las minas de diamantes del país, según un informe de la Fundación Thomson Reuters. Pero esta vez, los niños obligados a trabajar en las minas en plena sesión académica no lo hacen por voluntad propia.

El Código Minero de la RCA prohíbe el empleo de niños en la minería y los infractores podrían ser castigados con una multa y hasta tres años de cárcel, pero con los rusos aparentemente en control del aparato de seguridad del país, la aplicación es casi inexistente.

Ni el gobierno de la República Centroafricana ni Yevgeny Prigozhin, un amigo íntimo del presidente Vladimir Putin que al parecer dirige el Grupo Wagner, respondieron a la petición de The Daily Beast de que comentaran el supuesto secuestro de niños para utilizarlos en las minas. Los correos electrónicos enviados al portavoz del Ministerio de Comunicación y Medios de Comunicación de la República Centroafricana y a Concord Management, empresa de la que Prigozhin es propietario mayoritario, no recibieron respuesta.

Ya se ha informado que fuerzas vinculadas a Rusia han secuestrado a niños que viven en zonas de conflicto. En junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico acusó a la comisionada de Putin para los derechos de los niños, Maria Lvova-Belova, de facilitar un plan en el que miles de niños ucranianos fueron llevados «violentamente» a Rusia para ser adoptados a la fuerza. Se le acusa de estar detrás del traslado de «2.000 niños vulnerables de las regiones ucranianas de Luhansk y Donetsk». Algunos de los niños deportados a la fuerza, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, eran niños cuyos padres fueron asesinados a manos de las tropas de Putin.

Para los centroafricanos cuyos hijos les fueron arrebatados por el ejército privado de Putin, no hay que perder la esperanza de reunirse con sus hijos.

«Muy pronto, volveremos a nuestro país para buscar a nuestros hijos», dijo Pirioua. «Esos soldados blancos tienen que traer de vuelta a nuestros hijos».

Foto destacada The Daily Beast.