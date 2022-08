Quién es el escritor acuchillado amenazado por la dictadura iraní

*** Los iraníes le pusieron precio a la cabeza del escritor indio-británico.

Por José Piñeiro

Salman Rushdie, autor cuyos escritos provocaron amenazas de muerte por parte de Irán en la década de los ´80, fue acuchillado por un sujeto este viernes cuando estaba a punto de dar una conferencia en Nueva York.

Rushdie nació el 19 de junio de 1947 en Bombay, India. A los 13 años tuvo la oportunidad de salir de su país natal para estudiar en la Rugby School en Reino Unido, uno de los más prestigiosos internados británicos, aunque dentro de este colegio sufrió bullying por parte de sus compañeros debido a su origen. Más tarde estudió en el King´s College de la Universidad de Cambridge.

En 1968 obtuvo la maestría en historia y se especializó en temas islámicos. Mucho antes de dedicarse a ser escritor, Salman Rushdie se desempeñó como publicista.

Su faceta como escritor comenzó en 1975 cuando publicó su primera novela bajo el título de Grimus, aunque no tuvo el éxito que esperaba. Cinco años más tarde publicó Hijos de la medianoche, que obtuvo gran reconocimiento e incluso le valió el Premio Booker, uno de los premios más importantes en Reino Unido.

Entre otras obras del escritor destacan: Shame, Los versos satánicos, The Golden House, Quichotte, así como libros infantiles como Luka and the Fire of Life; un cuento llamado East, West y diferentes ensayos.

Gracias a sus diferentes trabajos se ha hecho acreedor a premios Prix Colette que ahora se conoce como premio Libertad literaria, Premio Hans Christian Andersen y Premio Booker, entre muchos otros. Además, en el 2007 fue condecorado como Caballero de la Orden del Imperio Británico.

A finales de los años 80, Salman publicó el libro “Los versos satánicos”, el cual causó polémica y fue prohibido en Irán, ya que muchos musulmanes lo consideran una blasfemia. Un año después, el entonces líder de Irán, Ruhollah Khomeini, emitió un comunicado, pidiendo la muerte de Rushdie.

A su vez, se ofreció una recompensa de casi 3 millones de dólares para cualquiera que matara a Rushdie. Si bien el gobierno de Irán se distanció del decreto de Khomeini, el sentimiento anti-Rushdie persistió.

En 2012, una fundación religiosa iraní semioficial elevó la recompensa por Rushdie de 2,8 millones a 3,3 millones de dólares. Rushdie desestimó la amenaza en ese momento y dijo que “no había evidencia” de que la gente estuviera interesada en la recompensa.

La mañana de este 12 de agosto mientras el escritor se encontraba en Nueva York para dar una conferencia fue abordado por un hombre que lo atacó. El autor fue derribado y su atacante fue inmovilizado.