Muere Anne Heche tras aparatoso accidente y larga agonía

***La actriz quedó en coma tras un terrible accidente de coche sufrido en Los Ángeles.

Por Irma Locantore

La actriz Anne Heche, de 53 años, falleció en el hospital de West Hills, en Los Ángeles luego de sufrir un accidente de tránsito el pasado 5 de agosto.

Heche había estrellado su vehículo en llamas contra una vivienda de la zona de Mar Vista, al oeste de la ciudad, mientras el ocupante de la casa podía ser evacuado. Cuando Heche ingresó en el centro más cercano había perdido la conciencia, y ya no la recuperó. Supimos entonces que su estado era “extremadamente crítico” y que estaba en coma con muerte cerebral, con su familia planeando desconectarla según se aclarara si los órganos que no habían sufrido daños podían ser donados.

La artista murió a causa de graves lesiones pulmonares y quemaduras, mientras la policía de Los Ángeles intenta aclarar las circunstancias del accidente. Nacida en Ohio, Heche alternó cine y televisión durante toda su carrera, debutando ante las cámaras con apenas 12 años, en la serie Another World.

Por encarnar a dos gemelas ganó un Emmy y poco después, en 1992, intervino en otra conocida serie, Las aventuras del joven Indiana Jones. Un año después Heche formaba parte del elenco de Huckleberry Finn, y encadenaba varias producciones de bajo perfil hasta que, en 1997, llegó al encuentro del gran público.

Fue entonces cuando Heche tuvo en carteleras Volcano junto a La cortina de humo (donde compartía protagonismo con Robert De Niro y Dustin Hoffman), además de Sé lo que hiciste el último verano y Donnie Brasco, en la que interpretaba a la pareja de Johnny Depp. Al año siguiente no bajó el ritmo, empezando a trabajar en Ally McBeal mientras protagonizaba junto a Harrison Ford Seis días y siete noches y se embarcaba en un proyecto tan heterodoxo como el remake de Psicosis de Gus van Sant. En él Heche interpretó a Marion Crane, la mujer asesinada en la ducha que antes habíamos conocido con el rostro de Janet Leigh.

En aquellos meses Heche también saltó a los medios por ser la pareja de Ellen DeGeneres, tal como reveló al público según salía del armario como lesbiana. La relación se rompió al poco tiempo, y Heche siempre atribuyó a esto que su carrera nunca volviera a ser tan rutilante como a finales de los 90. Igualmente la actriz protagonizó en adelante series como Men in Trees o Save Me, y mantuvo el prestigio a través del cine independiente tras participar en producciones como John Q junto a Denzel Washington o la comedia Los otros dos. En 2016 protagonizó junto a Sandra Oh la comedia negra Catfight, y poco después tuvo un papel secundario en Mi amigo Dahmer, dedicada al asesino en serie Jeffrey Dahmer.

Antes de morir Heche trabajó en el telefilm Girl in Room 13, producción de Lifetime, y en la esperada serie The Idol, que han creado Sam Levinson y The Weeknd con el protagonismo de Lily-Rose Depp.