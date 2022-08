Denuncian falta de voluntad para atajar caos en Monómeros

***PJ, AD y UNT dice que no ha habido voluntad política para auditoría y reforma de Monómeros.

Por Ángela Betancourt

La Asamblea Nacional (AN) de 2015 aprobó remitir a la Comisión Especial para el Cumplimiento y Seguimiento de la Protección y Defensa de los Activos de la República en el Extranjero el informe sobre presuntas irregularidades en el manejo de Pequiven-Monómeros. El Procurador Especial, Enrique Sánchez Falcón, solicitó a la AN que se apruebe el presupuesto para la defensa de los litigios.

El manejo del caso de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, con sede en Colombia, volvió a ser cuestionado por las fracciones parlamentarias de los partidos Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD, y Un Nuevo Tiempo (UNT), este jueves 11 de agosto.

Estos partidos insistieron en la transparencia en el manejo de los activos de la república en el exterior. “Reiteramos que se han producido y aprobado unánimemente un Acuerdo Parlamentario y un informe en la Comisión Delegada», puntualizaron los partidos opositores en un comunicado.

«En octubre de 2021 se aprobó el informe que produjo la Comisión de investigación de Monómeros, dirigida por la Diputada Bibiana, Lucas que logró frenar la toma hostil perpetrada por factores políticos. Todas las recomendaciones de ese informe, que fueron aprobadas por la Comisión Delegada, están todavía por realizarse y el país está a la espera. No ha habido voluntad política para concretar las acciones de auditoría y reforma”, señalaron.

Los partidos PJ, AD, y UNT puntualizaron que corresponde entonces a la Comisión Especial llevar adelante las decisiones que ya ha tomado la Asamblea Nacional, “referidas a Monómeros y a todos los activos recuperados, y así garantizar la transparencia en el manejo de los activos de la República en el exterior. Exigimos que el contenido de la comisión de investigación y el acuerdo del 14 de junio de este año sean implementados para ordenar todo lo relacionado a los activos de la República”.

Más temprano, la AN 2015, en la sesión virtual de este jueves, aprobó remitir a la Comisión Especial para el Cumplimiento y Seguimiento de la Protección y Defensa de los Activos de la República en el Extranjero el informe sobre presuntas irregularidades en el manejo de Pequiven-Monómeros.

En el informe de la Comisión de Contraloría se solicitó la restructuración de la directiva de Monómeros y se declaró la responsabilidad política al gerente general de la empresa, Guillermo Rodríguez Laprea. Además, en Contraloría de la AN se declara la responsabilidad política y se recomienda la destitución inmediata de su cargo de la presidenta de la Junta Administradora ad hoc de Pequiven, Diana Bracho.

Esta funcionaria, según se dijo, no veló por el buen funcionamiento y la transparencia en el desempeño de la Junta Directiva de Monómeros, filial de Pequiven. Además, en el informe que revisará la Comisión Especial, se pidió remitir la información a la Superintendencia de Supersociedades de Colombia.

Según, el diputado Ismael García también que también deben señalarse los factores políticos de la AN que no fueron lo suficientemente diligente, ni tuvieron la voluntad política, para tomar la decisión de destituir la Junta Directiva actual de Monómeros, tal como fue solicitado por el Presidente del Parlamento de 2015, Juan Guaidó.

“Hay factores que apoyaron que se mantuviera la actual directiva de Monómeros encabezada por Guillermo Rodríguez Laprea, cometiendo todo tipo de irregularidades. Todos entramos en descrédito, porque lo que se dice en las calles, es que los diputados se robaron Monómeros, no aquí nadie se ha robado nada, primero nosotros no administramos dinero, quienes no tuvieron la voluntad para tomar la decisión de destituir la junta directiva de Monómeros son responsables también de esta situación”, aseveró García.

Por su parte, Elimar Diaz señaló para Primero Justicia es importante hacer valer el principio de transparencia en el manejo de la administración pública y de los activos.

“Este informe que hoy se presenta ante la Delegada, tiene algunos detalles que queremos resaltar, como por ejemplo que dicho informe no puede estar por encima de la Comisión Especial de Control e Investigación, que presentó un informe sobre los mismos vicios que se trataron en la Comisión de Contraloría, además que la Comisión Especial hizo unas recomendaciones que no se han acatado hasta la fecha, a pesar del acuerdo aprobado el pasado 14 de junio por la Delegada”, argumentó.