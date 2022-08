Andrés Velásquez exige fecha de primarias cuanto antes

***El candidato de La Causa R advierte que retrasar las internas opositoras es un error.

Por Ángela Betancourt

El líder nacional de Causa R, Andrés Velásquez, se solidarizó con todos los educadores de Venezuela en reclamo al pago “chucuto” de las vacaciones.

Velásquez señaló que al realizar una valoración del significado que tiene la educación para el Gobierno Nacional, se tendría que concluir que “para ellos no tiene ningún tipo de importancia”. Dijo que la razón por la que protestan hoy todos los educadores del país, es más que suficiente para juzgar la importancia que tiene la educación para Nicolás Maduro.

Durante su argumentación, fundamentada en su experticia en la discusión de convenciones colectivas y en la defensa del derecho de los trabajadores, indicó que no hay ninguna justificación para que el Gobierno, haya realizado el pago “chucuto y por retazos” del bono vacacional y recreacional.

Llamó, a los que han salido a la calle en reclamo de sus derechos a que no cedan en su convocatoria a movilizarse y expresó su más decidido respaldo.

Por otra parte afirmó sentirse preocupado porque, desde su punto de vista, no hay justificación, por la cual, no se haya decidido el cronograma electoral, de no haberse anunciado su fecha y; tampoco, haberse aprobado el reglamento para participar en esa elección.

Expresó, que “sin fecha”, no hay nada tangible que permita comprometer a la población con ese proceso comicial. Cuestionó que hasta ahora no se haya designado una Junta Electoral que conduzca el proceso.

Además desestimó la participación del CNE en la conducción del mismo, puesto que se trata, de “una primaria de los partidos de oposición que debe realizarse bajo su conducción, sin intromisión de ninguna institución del gubernamental”.

Agregó que puede afirmar que hay un deliberado retraso en el establecimiento de la fecha de la “Primaria” en la Plataforma de Unidad Democrática (PUD).

Considera que elegir al candidato presidencial, no resuelve el problema porque sería un primer paso que estarían dando en la construcción de la alternativa de victoria, frente al “Régimen”.

Emplazó públicamente a sus compañeros de la PUD, a que se establezca la fecha de la Primaria presidencial, “porque sería un grave error no hacerlo”. Apuntó que hay internamente quienes creen en consensos y aseguró que la oposición no está en condiciones de establecer consensos alrededor de un candidato presidencial.

Expuso a modo de reflexión que la dirigencia política y los partidos están cuestionados y la gente tiene poca credibilidad en ellos, razón por la que, se debe involucrar a la población para recuperar el interés en un proceso electoral tan importante.