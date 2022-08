Adiós a una leyenda: Los números de Serena Williams al colgar la raqueta

*** A la espera del Abierto de Estados Unidos, tras el cual se retirará, la tenista deja unos números fuera de serie.

Por Luis Camacho

La tenista Serena Williams, una de las deportistas más valoradas del mundo, se retirará del mundo de las raquetas después de jugar en el US Open a finales de este mes. “Nunca me ha gustado la palabra jubilación. No me parece una palabra moderna. Quizás la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución, dijo la ganadora de 23 Grand Slam.

Tras anunciar su retiro, agregó que “Estoy aquí para decirles que me estoy alejando del tenis hacia otras cosas que son importantes para mí. Hace unos años fundé Serena Ventures, una firma de capital de riesgo. Poco después, formé una familia. Quiero hacer crecer esa familia”, dijo Williams.

Esta es su carrera y sus negocios, en cifras.