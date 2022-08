Williams Dávila condena “asalto” a trabajadores venezolanos

***El dirigente de AD dijo que el instructivo de la Onapre es una práctica represiva, antihumana y antiobrera.

Nota de prensa

El dirigente político y precandidato presidencial Williams Dávila, dio este jueves su apoyo irrestricto a las protestas pacíficas que hoy encabezan en todo el país los trabajadores venezolanos, ante lo que calificó como un asalto a sus reivindicaciones laborales.

El portavoz de Acción Democrática indicó que el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) se trata de una práctica represiva, antihumana y antiobrera. Agregó que el fraccionamiento del bono vacacional al gremio docente, y cuya última cuota cobrarían a finales de enero de 2023, es violatorio de los derechos humanos.

“Lo que hoy hacen con nuestros trabajadores no es más que la permanente y sistemática violación de sus derechos. Para nada sirvió el diálogo social que promovió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace tres meses”, dijo el ex gobernador del estado Mérida.

Tras reiterar que es justa la lucha por el rescate de las convenciones colectivas y ante el secuestro de la partida 401 en gobernaciones y alcaldía, Dávila dijo que el régimen centralista fracciona el bono vacacional de los profesores, mientras los poderosos no se racionan nada y a diario acrecientan sus riquezas.