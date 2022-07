Will Smith se disculpa con Chris Rock

***“Mi comportamiento fue inaceptable”, dice el actor sobre su bofetada al comediante en los Oscar.

Por Irma Locantore

El actor norteamericano Will Smith se disculpó, cuatro meses después, por la cachetada propinada a Chris Rock en la gala de los premios Oscar 2022 el 28 de marzo. En esa oportunidad, la agresión se produjo luego que el presentador hiciera un chiste sobre la alopecia de Jada Smith, mujer de Will.

“Me disculpo ante ti, Chris. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando estés listo para que hablemos”, dice la estrella en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram y en YouTube. El actor, que contesta a varias preguntas mirando a cámara, también ha dado explicaciones de por qué no pidió perdón cuando salió a dar su discurso de agradecimiento por el galardón a mejor actor, pocos minutos después de la agresión. “Ya estaba sobrecogido en ese momento. Todo estaba borroso”, dijo.

El cómico Chris Rock hizo una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, esposa del actor. Acto seguido, Will Smith se levantó de su sitio, y ante el estupor de los asistentes, que no sabían si se trataba de parte del espectáculo, se dirigió hacia Rock y le dio una bofetada. Al regresar a su sitio, le gritó: “Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca”. Unos minutos después, Smith recogió el Oscar al mejor actor protagonista por su papel en El método Williams, sin hacer mención ninguna a lo sucedido instantes antes. La reacción fue lo más comentado y viral de los Oscar. Como consecuencia de esa agresión, la Academia de Hollywood decidió vetarlo por 10 años en cualquier acto de la institución, incluidos los Oscar.

Smith, que asegura haber reflexionado mucho en los últimos meses sobre el asunto, también se ha disculpado con la madre de Rock: “Vi una entrevista de la madre de Chris. En ese momento no me di cuenta de a cuántas personas estaba haciendo daño. Quiero pedir disculpas a la madre de Chris, perdón a la familia de Chris. Especialmente a Tony Rock [hermano pequeño del actor]. Teníamos una gran relación, y posiblemente ahora es irreparable”, dice en el vídeo de casi seis minutos de duración.

“He pasado los tres últimos meses dando vueltas y tratando de entender los matices y las complejidades de lo que ocurrió en ese momento”, continúa el actor de Men in Black. “Ninguna parte de mí piensa ahora que esa fuera la forma correcta de comportarse en ese momento. Ninguna parte de mí piensa que fuera la forma correcta de manejar un sentimiento de falta de respeto o insulto”, dice.

Smith también ha aclarado que no cometió la agresión a petición de su mujer. “Tomé la decisión por mí mismo, a partir de mis propias experiencias, de mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver con esto”, explica en el vídeo. Acto seguido, el intérprete pidió perdón por todo el foco mediático que atrajo hacia su familia. Igualmente, tuvo palabras de disculpa para sus compañeros nominados: “Es una comunidad, yo gané porque votaron por mí, y me rompe el corazón haberles robado y arruinado ese momento”.

A la pregunta de qué le tiene que decir a aquellas personas que le admiraban antes de la bofetada y se sintieron decepcionados por su reacción, Smith admite que su peor miedo es “decepcionar a la gente”. “Estoy profundamente arrepentido, y estoy intentando estar arrepentido sin sentir vergüenza de mí mismo. Soy humano, cometí un error y estoy intentando no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda”, prosigue en el tramo final del vídeo. “A esas personas, les diría que sé que fue confuso e impactante, pero que estoy decidido a traer felicidad y alegría al mundo. Si aguantan, prometo que podremos volver a ser amigos”, concluye.