Delcy: Gran Bretaña despoja a Venezuela de su patrimonio

***La vicepresidenta de Maduro carga contra «la corona británica» tras decisión de dejar la custodia del oro bajo el gobierno interino.

Por José Piñeiro

Delcy Rodríguez, vicepresidente Ejecutiva de la República, rechazó la decisión de tribunal británico sobre el acceso del Estado venezolano a las reservas de oro, dijo que «pretende apoderarse del oro venezolano, bajo parámetros ilegales que no forman parte de un control judicial y responden a los intereses de la ultraderecha venezolana».

Añadió que el Banco Central de Venezuela apelará el fallo del Reino Unido. «Una decisión insólita de un tribunal británico, la cual, está sometida, subordinada, amordazada a las decisiones de la corona británica, decisiones que no corresponden a ningún control judicial”, expresó.

“El BCV fijó posición y acudirá a todas las instancias legales correspondientes. El presidente Nicolás Maduro tiene en sus manos una prueba contundente que será mostrada en los próximos días”, aseveró.

Reiteró el llamado al gobierno británico para rectificar y no seguir con “esta farsa de que Juan Guaidó es el presidente de un país, no lo es y no lo va a ser nunca, el pueblo venezolano lo sabe y él no goza de su afecto”, sentenció Delcy.

«Es toda una estrategia como ya venimos denunciando desde hace tiempo», de tal manera que, tiene como objetivo «despojar a Venezuela de su patrimonio (…) en las próximas horas el presidente (Nicolás) Maduro mostrará al mundo una contundente prueba».

«Hago un llamado al Reino Unido. Tiene la oportunidad de corregir apegado a la Carta de la ONU. Tienen que rectificar (…) El BCV fijó posición y acudirá a todas las instancias legales correspondientes (…) se han violentando reglas básicas en la norma internacional».

«¿Cómo se pretende hacer este despojo?, cuestionó (…) han violentado todo tipo de norma (…) Nadie va a querer poner su oro en el banco de Inglaterra».

«Bancos Centrales de otros países se han comunicado con nosotros preocupados por las reservas que tienen en el Banco de Inglaterra, esta decisión deja mucho que decir de ellos (…) en Venezuela va haber justicia, ante este grupo que se ha robado los activo de la nación», puntualizó.