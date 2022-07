Trump vuelve a sus andanzas en Washington

0 SHARES Share Tweet

*** Donald Trump ha regresado a Washington tras aquel oscuro asalto al Capitolio…y no ha dejado títere con cabeza.

Por Pete Romero

Año y medio después de abandonar la Casa Blanca en medio de uno de los episodios más turbulentos de la historia americana reciente, el asalto al Capitolio, Donald Trump ha regresado a Washington. Precisamente, en medio de las audiencias de comité que investiga lo sucedido aquel oscuro 06 de enero, averiguaciones que señalan directamente a Trump.

El expresidente de EEUU reapareció como se fue. Burlón, agresivo. Sin argumentos, pero directo, sin medias tintas. “Con Biden, nuestro país ha sido puesto de rodillas, literalmente de rodillas”, dijo este martes ante el think tank conservador America First Policy Institute.

″¿Quién lo habría pensado? (…) Nunca hemos tenido nada parecido a lo que está pasando ahora”.

Fue un discurso largo, muy a lo Trump, cuya mejor arma de venta es la palabra. El ex inquilino de la Casa Blanca no dejó claro si se presentará otra vez a la presidencia en el 2024. En el Partido Republicano casi lo dan por sentado, con el gobernador de Florida Ron DeSantis y el ex vicepresidente Mike Pence como sus principales rivales. Trump, en su discurso desde la capital, se limitó a asegurar que “este noviembre la gente votará (en las legislativas) para detener la destrucción de nuestro país y votará para rescatar el futuro de Estados Unidos”.

Durante su intervención, Trump estaba en su salsa, la del mesías salvador. En tono populista, dijo que “estoy aquí para comenzar a hablar sobre lo que debemos hacer para lograr ese futuro cuando obtengamos una victoria triunfal en 2022 y cuando un presidente republicano recupere la Casa Blanca en 2024, algo que creo de verdad que sucederá”.

El republicano no perdió la oportunidad para atacar a la administración Biden, cuyo desempeño tiene al actual presidente con preocupantes números de popularidad. Lo que más preocupa a los estadounidenses es el aumento de la inflación, que está montada en un 9,1%. Para Trump, en EEUU hoy no hay “seguridad ni libertad”.

“Solo hace dos años teníamos una economía floreciente como nunca se había visto antes, la frontera más fuerte y segura en la historia de Estados Unidos, independencia energética y precios de la gasolina históricamente bajos”, dijo.

Para Trump, “las ciudades dirigidas por demócratas están disparando los registros de criminalidad”, aprovechando para tocar un tema especialmente sensible para su base, lo más conservador del Partido Republicano. “Nuestro país está sufriendo una humillación histórica tras otra en el escenario mundial. Y luego en casa, nuestros derechos y libertades más básicos están totalmente bajo asedio. El sueño americano se está haciendo trizas”.