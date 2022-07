Lo único que puede reelegir a Joe Biden es Donald Trump

*** Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, se hunde en todas las encuestas, excepto en la que pregunta por la revancha con su predecesor.

Por Jason L. Riley

Se ha convertido en sabiduría política convencional que la Casa Blanca interpretó mal el mandato de Joe Biden. Los demócratas confundieron la oposición a Donald Trump con el apoyo a una agenda económica y social progresista. Los republicanos deberían tener cuidado de no cometer un error similar con respecto a las actitudes públicas actuales sobre el desempeño del trabajo de Biden.

A los dieciocho meses de su presidencia, Biden puede señalar pocos logros para que su partido se presente a las elecciones de mitad de período de noviembre. Hay victorias simbólicas, como el nombramiento de una mujer negra para el Tribunal Supremo, pero la propuesta estrella de la administración, Build Back Better (Reconstruir Mejor), no ha llegado a ninguna parte. Peor aún para los demócratas, el problema no es el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell. Son los miembros del propio partido del presidente los que se han interpuesto en el camino.

Ganar esos escaños del Senado en Georgia fue una bendición mixta para los demócratas. Si hubieran perdido las dos carreras en enero de 2021, Biden podría alegar de forma más plausible que un Senado controlado por los republicanos era el culpable de sus fracasos políticos. Pero como su partido tiene la mayoría en la cámara alta, no hay nadie más a quien culpar.

Parte del problema de Biden es que los demócratas nunca estuvieron especialmente entusiasmados con su candidatura a la presidencia. Estaban entusiasmados con la idea de deshacerse de Donald Trump, así que cumplieron con su deber partidista y nominaron a la persona con más posibilidades de hacer el trabajo. Pero más allá de ese papel instrumental, es poco útil para los progresistas que dirigen su administración y los que aparecen en los programas de noticias por cable, lo que explica las crecientes críticas de las élites liberales sobre la avanzada edad del presidente y su cuestionable competencia.

Biden está recibiendo las críticas, pero los datos de las encuestas sugieren que los problemas del Partido Demócrata son mucho más profundos que las cifras de aprobación del trabajo del presidente. El titular del ensayo de Substack del 14 de julio del politólogo liberal Ruy Teixeira es «Los votantes de la clase trabajadora y los hispanos están perdiendo interés en el partido del aborto, el control de armas y las audiencias del 6 de enero». Citando una reciente encuesta del New York Times/Siena College, señala que «la falta de apoyo demócrata entre los votantes de clase trabajadora (no universitarios) es sorprendente. Los demócratas pierden entre todos los votantes de la clase trabajadora por 11 puntos, pero se llevan a los que tienen estudios universitarios por 23 puntos. Esto es menos una brecha de clase que un abismo». En las elecciones intermedias de 2018, los demócratas tenían una ventaja de 47 puntos sobre los republicanos entre los votantes hispanos. Hoy, es un empate estadístico.

Teixeira no sugiere que todos los votantes de la clase trabajadora se opongan al control de armas y al derecho al aborto o que sean indiferentes a los disturbios del Capitolio instigados por los partidarios de Trump. Su punto es que las cuestiones relacionadas con el coste de la vida superan esas preocupaciones, mientras que lo contrario es cierto entre los demócratas progresistas de clase alta, que «claramente viven en un mundo diferente al de los votantes hispanos y de clase trabajadora.»

Estos problemas en las encuestas, y las luchas internas demócratas que se derivan de ellos, hacen que los republicanos se sientan más seguros de cara a las elecciones intermedias de noviembre. Un Partido Republicano más diverso desde el punto de vista étnico y racial ha sido durante mucho tiempo la peor pesadilla de los demócratas y podría ayudar a cambiar algunos escaños indecisos en manos de los demócratas. El partido que está fuera del poder suele ganar escaños en el Congreso en las elecciones fuera de año, y si los republicanos pueden mantener el foco en la alta inflación, el aumento de las tasas de criminalidad y el caos en la frontera, este año no debería ser una excepción.

Sin embargo, más allá de las elecciones de mitad de mandato, el Partido Republicano sigue teniendo un problema con Donald Trump que los problemas de Biden no pueden resolver. La popularidad de Trump entre los republicanos ha disminuido, pero no tanto como se podría pensar a partir de los informes de los medios de comunicación. Según la encuesta del New York Times/Siena, el 49% de los republicanos dijo que votaría por Trump en 2024. Eso es lo más bajo que ha sido desde que dejó el cargo, pero sigue siendo casi el doble del 25% de los republicanos que favorecieron al gobernador de Florida Ron DeSantis, el rival más cercano de Trump. Otras opciones son Ted Cruz, Mike Pence, Mike Pompeo y Nikki Haley, pero ninguno de ellos tiene más de un porcentaje de un dígito de los votos.

Trump está bien situado en esta fecha temprana para ganar la nominación de su partido para la presidencia si decide presentarse. De hecho, es mucho más popular entre los republicanos que Joe Biden entre los demócratas. En la misma encuesta, sólo el 26% de los demócratas dijeron que querían que Biden se presentara de nuevo en 2024, mientras que el 64% dijo que otra persona debería ser el candidato del partido. El problema para los republicanos es que, por muy impopular que sea Biden en estos momentos, las encuestas muestran que sigue ganando a Trump en una teórica revancha si las elecciones se celebraran hoy. Los demócratas pueden estar deprimidos por su presidente, pero es casi seguro que se taparán la nariz y se unirán a él si Trump es el candidato republicano, como hicieron en 2020, cuando el pragmatismo importaba más que la pureza. Lejos de negar a Biden un segundo mandato, una candidatura de Trump podría garantizarlo.

