Biden y Xi hablarán este jueves: Taiwán en el medio

*** Joe Biden y Xi Jinping mantendrán una conversación telefónica en medio de las tensiones sobre la inminente visita de Nancy Pelosi a Taiwán, entre otros asuntos.

Por Jenny Leonard (Bloomberg)

El presidente estadounidense Joe Biden hablará con el líder chino Xi Jinping el jueves en medio de nuevas tensiones sobre Taiwán, según personas familiarizadas con el asunto.

La primera conversación entre los dos presidentes desde marzo tendrá lugar en una coyuntura especialmente difícil para las relaciones entre Estados Unidos y China: El personal de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y los funcionarios de seguridad no descartan que ésta visite Taiwán a principios de agosto.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, dijo el lunes que Pekín se estaba «preparando seriamente» para la posibilidad de que Pelosi visitara la isla autónoma, que China considera parte de su territorio.

El embajador de EE.UU. en China, Nicholas Burns, dijo en junio que las relaciones con China se han deteriorado hasta probablemente «el momento más bajo» desde que se reanudaron las relaciones diplomáticas en 1972. Biden, que se está recuperando del coronavirus en la Casa Blanca, también está considerando la posibilidad de levantar algunos aranceles a las importaciones chinas en un intento de frenar la inflación galopante.

No se ha tomado ninguna decisión definitiva sobre la parada en Taiwán durante el viaje de Pelosi a Asia el próximo mes, según una persona familiarizada con los detalles. Pelosi sería la primera presidenta de la Cámara Baja en funciones desde Newt Gingrich en visitar la isla.

Pekín prometió inmediatamente tomar medidas «firmes y decididas» en respuesta y advirtió de un «grave impacto» en las relaciones bilaterales si Pelosi seguía adelante con el viaje. China también advirtió en privado al gobierno de Biden de una posible respuesta militar, informó el Financial Times.

«Todas las consecuencias que se deriven serán asumidas por la parte estadounidense», dijo Zhao.

Sin embargo, legisladores de ambos partidos animaron a Pelosi a realizar el viaje, diciendo que no hacerlo tras las protestas de China equivaldría a ceder ante Pekín.

«Si permitimos que los chinos dicten quién puede visitar Taiwán y quién no, entonces ya hemos cedido Taiwán a los chinos», dijo el presidente de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, que hizo su propio viaje a Taiwán en abril.

Biden dijo a los periodistas la semana pasada que los militares estadounidenses no creían que el viaje de Pelosi fuera una buena idea, lo que provocó consternación en Taiwán. No está claro si Pelosi, a petición de los funcionarios de inteligencia y defensa, decidirá no realizar el viaje.

Biden provocó a China en mayo con su promesa de defender militarmente a Taiwán. Después de decir que la política estadounidense sobre Taiwán «no había cambiado en absoluto» durante una conferencia de prensa en Tokio, respondió «sí» cuando se le preguntó si Estados Unidos actuaría «militarmente» para defender la isla en caso de un ataque chino.

Funcionarios de la Casa Blanca se retractaron más tarde, diciendo que el presidente sólo prometía la ayuda de EE.UU. para ayudar a Taiwán a defenderse en caso de hostilidades.

Funcionarios estadounidenses han subrayado que la llamada de Xi sería una continuación de los esfuerzos de la administración Biden por mantener abiertas las líneas de comunicación para garantizar que la relación no se desvíe hacia un conflicto involuntario.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo a los periodistas el martes que la sesión incluiría una agenda sólida, aunque no es probable que los aranceles estén entre los temas.

«No creo que sea un tema importante de discusión con el presidente Xi, a menos o hasta que tome una decisión», dijo Kirby sobre los aranceles. Ambos hablarán de las tensiones sobre Taiwán y de las formas de gestionar la competencia entre las dos mayores economías, dijo.

La Casa Blanca ha amenazado con las consecuencias para Pekín si China ayuda al presidente ruso Vladimir Putin en su guerra en Ucrania. Hasta ahora, los funcionarios estadounidenses han dicho que no han visto nada que equivalga a un apoyo material.

Aranceles estadounidenses

Los asesores de Biden dicen que está cerca de tomar una decisión sobre la posibilidad de eliminar algunos de los aranceles que el ex presidente Donald Trump impuso a unos 350.000 millones de dólares en importaciones chinas.

Algunos asesores han presionado para que la medida ayude a aliviar la inflación, que se encuentra en un máximo de cuatro décadas. Otros, incluidos los sindicatos, argumentan que tendría poco impacto en las presiones de los precios y que renunciaría a una ventaja en las conversaciones con Pekín.

Biden ha prometido en repetidas ocasiones ser el presidente más favorable a los sindicatos de la historia de EE.UU., y los demócratas cuentan con el apoyo de los trabajadores en las elecciones intermedias de noviembre, que determinarán si el partido mantiene el control del Congreso.

«El presidente todavía lo está pensando», dijo la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, en el programa «Face the Nation» de la CBS el domingo. «Ya sabes, es una gran decisión».

Xi envió a Biden una nota la semana pasada deseándole una pronta recuperación de Covid-19. El Partido Comunista Chino celebrará este otoño su asamblea nacional, en la que se espera que Xi obtenga un tercer mandato sin precedentes.

Bloomberg ©