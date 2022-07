Trump pretendía declararse ganador sí o sí, según Bannon

0 SHARES Share Tweet

***Bannon, muy cercano al expresidente, filtra una conversación al respecto.

Por Pete Romero

Steve Bannon, ex estratega jefe de la Casa Blanca y consejero del ex presidente Donald Trump, filtró una conversación donde días antes de las elecciones presidenciales de 2020, Trump planeaba declarar la victoria la noche de los comicios, aunque no hubiera pruebas de que ganara.

En el audio, grabado tres días antes de los comicios, Bannon dijo a un grupo de asociados que el ex presidente ya tenía un esquema preparado para la votación del 3 de noviembre.

“Lo que Trump va a hacer es declarar la victoria. ¿Verdad? Va a declarar la victoria. Pero eso no significa que sea un ganador”, dijo Bannon, riendo, al grupo, según el audio reportado por The Guardian.

“Sólo va a decir que es un ganador”.

La publicación del audio se produce cuando Bannon debe ir a juicio el lunes por desacato penal, después de que el año pasado ignorara una citación del comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del año pasado.

Tras varios intentos de aplazar el juicio más allá del 18 de julio -incluso el miércoles, cuando los abogados de Bannon citaron algunos de sus comentarios pasados durante la audiencia del comité del 6 de enero del martes, y la emisión prevista de un documental de la CNN sobre Bannon el próximo domingo-, un juez federal denegó por segunda vez la moción de Bannon para retrasar el juicio, y dictaminó que Bannon no podía presentar dos de sus principales defensas ante un jurado.

Bannon había dicho que ahora estaba dispuesto a testificar ante el comité selecto de la Cámara de Representantes, pero la oferta fue desestimada por el departamento de justicia como un “último intento de evitar la rendición de cuentas”, y el juez de distrito estadounidense Carl Nichols, designado por Trump, dijo que el juicio debe seguir adelante.

Antes de las elecciones de 2020 se había informado de que Trump planeaba declarar la victoria antes de tiempo, y en el audio dice que Trump planeaba “aprovechar” la probabilidad de que los votos postales demócratas se contaran más tarde que los votos republicanos en persona.

Trump hizo exactamente eso horas después de las elecciones, afirmando: “Francamente, ganamos estas elecciones”, incluso cuando aún no se habían contado millones de papeletas, y después de que Fox News hubiera dado -acertadamente- el estado de Arizona a Joe Biden.

“Tal y como está hoy aquí”, dijo Bannon más tarde en el audio, describiendo un escenario en el que Trump tuviera una ventaja temprana en los estados indecisos, “a las 10 u 11 en punto Trump entrará en el Despacho Oval y tuiteará: ‘Soy el ganador. Se acabó el juego. Chúpate esa”.

En la reunión, Bannon dijo que los partidarios de los demócratas eran más propensos que los republicanos a votar por correo, lo que significaba que sus votos serían contados e informados más tarde lo que llevaría a una percepción pública de que Trump estaba ganando las elecciones, según el audio. Los demócratas “tendrían una desventaja natural”, dijo Bannon. “Y Trump se va a aprovechar de ello. Esa es nuestra estrategia. Va a declararse ganador” puntualizó.