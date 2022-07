Muere Ivana Trump, la ex de Donald

0 SHARES Share Tweet

***La ex exposa del expresidente murió a los 73 años.

Por Pete Romero

Ivana Trump, ex esposa de Donald Trump, falleció este jueves a los 73 años según anunció el expresidente en Truth Social. Las causas de su fallecimiento no fueron informadas. Ivana es la madre de Donald Jr., Ivanka Trump y Eric Trump.

“Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de Nueva York. Era una mujer maravillosa, hermosa y sorprendente, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!”, publicó Trump.

Eric Trump también publicó en Instagram, diciendo en parte que Ivana era “una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa”.

Criada en la Checoslovaquia comunista, Ivana Trump se asoció con Donald Trump en algunos de sus proyectos inmobiliarios más destacados. Los dos se divorciaron en 1992 a raíz del romance sensacionalista de Trump con Marla Maples, quien más tarde se convirtió en la segunda esposa de Donald Trump y madre de su hija, Tiffany.

​​En su libro, “Trump: The Art of the Deal”, Donald Trump se refirió a Ivana Trump como una “gran gerente” y la describió como “exigente y muy competitiva”. También la puso a cargo de administrar Trump’s Castle en Atlantic City, en lugar de contratar a un gerente general externo.

“Cuando se trata de administrar un casino, las buenas habilidades de administración son tan importantes como la experiencia de juego específica”, escribió. “Ella me dio la razón”.

Cuando la pareja finalmente llegó a un acuerdo, Ivana se embolsilló US$ 14 millones, además de otros beneficios como una enorme mansión en Greenwich, Connecticut. Tras el divorcio, Ivana Trump se casó y se divorció dos veces más mientras mantenía una vida llena de lujos.