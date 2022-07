Las aterradoras cartas de la acosadora de David Beckham: “Conseguí tu dirección”

***Sharon Bell, de 58 años, fue acusada de acoso a David Beckham.

Por Irma Locantore

El ex futbolista británico David Beckham mantenía desde hace meses una batalla legal en contra de Sharon Bell, una mujer de 58 años acusada de acosarlo a él y a su hija menor, Harper Seven.

La mujer envió un total de tres cartas a los diferentes domicilios del exfutbolista para después presentarse físicamente en su hogar, atentando contra su privacidad y la de su familia. También se presentó en la escuela de Harper Seven, fingiendo ser madre de un alumno del colegio para poder conocer a la pequeña y así acercarse a David.

Sharon Bell, de Watford, fue acusada de acoso pero no enfrentó un juicio penal ya que tiene problemas mentales, por lo que compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster por videoconferencia, en virtud de la Ley de Salud Mental, según informó el Daily Mail.

De acuerdo a la evidencia mostrada en el Tribunal, Bell creía, erróneamente, que estaba en una relación con David Beckham, que él y Victoria habían conspirado para “robarle” los óvulos del interior de su cuerpo y que Harper era su hija. Por supuesto, Beckham negó tener relación alguna con Bell y dijo que nunca la había visto.

“Sentí que el lenguaje de las cartas se intensificaba y se volvía más emocional y amenazante para mí y mi familia, y esto me preocupaba. Apareció sin previo aviso, lo que hizo que la amenaza fuera más específica e intimidante. (…) Las cartas se estaban volviendo cada vez más amenazantes y obviamente la mujer sabía dónde vivía. Me sentí impotente y enojado porque no había nada que pudiera hacer”, se lee en una de las declaraciones del ex futbolista obtenidas por Daily Mail.

Durante la audiencia celebrada este martes, también se leyeron las tres cartas que fueron escritas a mano por la acusada. En la primera, enviada en julio de 2021, Bell le dice a Beckham que planea ir a visitarlo a su propiedad:

“Conseguí tu dirección de una agencia de detectives, espero que no te importe. Tengo sentimientos por ti, David. (…) Victoria me debe algo de dinero, dijo que ha estado robando de mi cuenta bancaria durante años, lo cual no es muy agradable. Te agradecería que ella no estuviera allí.”

Bell envió una segunda carta, en septiembre, a la propiedad de la familia en Holland Park, expresando lo siguiente:

“Por favor, tienes que estar allí, de lo contrario, alguien irá a la prensa y dirá que ambos tienen mis números de registro. Ahora, eso no se vería bien, ¿verdad? Dijiste que si te escribía primero y estaba desarmada (que lo estaré), podría entrar para charlar y tomar un té (Earl Grey es mi té favorito). Tengo muchas ganas de charlar contigo, así que por favor, ¿puedo entrar para charlar? Sólo quiero hablar contigo. Me debes eso, David”, se lee en la carta obtenida por el mencionado rotativo.

En una tercera carta enviada en octubre, Bell señaló estar enamorada de Beckham desde que ambos eran “unos niños”.

Por fortuna, el calvario para la familia Bekcham parece haber llegado a su fin, pues el juez de distrito, Michael Snow, ya ha ordenado detener a la acosadora.