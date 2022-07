Amenaza de Alberto Fernández a Kirchner: Si me siguen jodiendo renuncio

***El mandatario argentino se negó a hablar con la vicepresidenta tras la crisis social que se registra en el país por la situación económica.

Por Ángela Betancourt

El presidente de Argentina Alberto Fernández amenazó con renunciar a su cargo si lo siguen presionando para mejorar su gobierno ante la crisis económica y las protestas de los ciudadanos, quienes reclaman la demarcación de precios de productos básicos en los supermercados.

Según el diario La Nación de Argentina, el mandatario estalló ante su gabinete el domingo antepasado en la Quinta de Olivos, luego de que los funcionarios le exigieran que se reuniera con la vicepresidenta de esa nación Cristina Fernández Kirchner.

«Si me siguen jodiendo, renuncio y que se vayan todos a la mierda. No la voy a llamar, no voy a firmar mi rendición», exclamó Fernández entre gritos, antes de retirarse del almuerzo que tenían y encerrarse en su oficina por más de cinco horas sin hablar con nadie.

Posteriormente, una semana después, centenares de opositores a su gobierno marcharon por las calles del centro de Buenos Aires bajo el lema “Defendamos la República” en el Día de la Independencia. Las protestas se extendieron a distintas ciudades como Mar del Plata, Rosario, La Plata, Mendoza y Santa Fe.

Argentina tiene rígidas restricciones a la compra de divisas y coexisten varios tipos de cambio. Mientras el tipo de cambio oficial muestra un dólar a 132 pesos, la divisa estadounidense tocó el lunes los 280 pesos en el mercado negro y el conocido como dólar ‘blue’ o informal se estabilizó luego en torno a 255 pesos, 15 unidades por encima de la cotización del viernes