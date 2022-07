Enloquecida amenaza rusa: Ponen la mira en Alaska

*** Políticos rusos han empezado a lanzar una serie de amenazas que incluyen que Rusia podría intentar recuperar Alaska como próximo paso.

Shannon Vavra – The Daily Beast

Funcionarios rusos han comenzado a lanzar una serie de amenazas a Estados Unidos en un intento de evitar un tribunal de crímenes de guerra, con altos funcionarios sugiriendo que Rusia podría estar interesada en ir tras Alaska, que Estados Unidos compró a Rusia en 1867.

El presidente de la cámara baja rusa, Vyacheslav Volodin, advirtió que Estados Unidos debería dudar a la hora de confiscar o congelar activos rusos en el extranjero, y que debería recordar que Alaska pertenecía anteriormente a Rusia.

«Que Estados Unidos recuerde siempre que hay una parte del territorio [ruso]: Alaska», dijo Volodin, según Hromadske. «Así que cuando empiecen a intentar disponer de nuestros recursos en el extranjero, antes de hacerlo, que piensen: nosotros también tenemos algo que devolver».

El vicepresidente de la Duma Estatal, Piotr Tolstoi, propuso celebrar un referéndum en Alaska, dijo Volodin, según RBC.

El vicesecretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, llevó las amenazas aún más lejos e insinuó una escalada nuclear.

La «idea de castigar a un país con el mayor potencial nuclear es absurda y crea potencialmente la amenaza de la existencia de la humanidad», dijo, refiriéndose a Rusia, que mantiene más cabezas nucleares que cualquier otro país, según Associated Press.

Medvedev sugirió que Estados Unidos no se ha hecho responsable de varios encuentros sangrientos y apropiaciones territoriales por sí mismo, y que haría bien en no mirar a Rusia antes de examinar su propia historia.

«Toda la historia de Estados Unidos, desde los tiempos del sometimiento de la población indígena, representa una serie de guerras sangrientas», dijo Medvédev. «Estados Unidos y sus inútiles títeres deberían recordar las palabras de la Biblia: No juzguen y no serán juzgados… para que el gran día de su ira no llegue un día a su casa».

Las amenazas llegan cuando Rusia ha dado un giro a sus planes de guerra. Los grupos de combatientes rusos han comenzado a coordinarse eficazmente, según una evaluación de la inteligencia británica publicada esta semana. Y a principios de esta semana el trabajo parece estar dando sus frutos: Rusia logró tomar Luhansk, en el este de Ucrania.

El líder bielorruso, Alexander Lukashenko, también ha comenzado su propio ruido de sables, sugiriendo que Europa está lista para una «limpieza».

Pero los funcionarios rusos no deberían ponerse demasiado gallitos.

«No es una persona seria», dijo Steven Pifer, ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, sobre los comentarios de que Rusia podría apuntar a Alaska.

En las últimas horas, las fuerzas rusas no han estado a la altura de la guerra en Ucrania, necesariamente. Algunas tropas rusas están tan borrachas en las regiones de Zaporizhzhia -y provocan accidentes de tráfico y violaciones de las normas de armamento- que se les prohíbe comprar alcohol. A algunos rusos les preocupa que sus comandantes hayan estado vendiendo sus emplazamientos para ganar un poco de dinero.