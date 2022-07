Henri Falcón equipara la homosexualidad con la drogadicción

* * * El dirigente político trató de defender a los homosexuales pero le salió el tiro por la culata.

Por Ángela Betancourt

El ex candidato presidencial, Henri Falcón dijo este domingo en una entrevista concedida a Pedro Carvajalino y Vladimir Villegas que no está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo a pesar de que aseguró que se la lleva bien con los miembros de la comunidad LGBTI.

El también ex gobernador del estado Lara indicó que discriminar a alguien porque tenga una condición sexual no está bien pues quien discrimina a las personas homosexuales tienen complejos, al tiempo que subrayó que en el comando de campaña del movimiento político que lidera hay un grupo de jóvenes y adultos con esa condición a los cuales no se les limita su derecho a la participación política.

El domingo en horas de la tarde se llevó a cabo la marcha de la comunidad LGBTI en Caracas. La movilización partió desde el Parque del Este y terminó en Zona Rental donde participaron cientos de venezolanos a favor del Orgullo LGBTI, exigiendo el máximo respeto a sus derechos fundamentales.

Entre las consignas que utilizaron fue exigir al Consejo Nacional Electoral que se cumpla el artículo 146 de la ley del Registro Civil (2010) que permite el cambio de nombre. A la concentración también se unieron organizaciones defensoras de los derechos humanos y miembros del cuerpo diplomático bajo la consigna “Unidos por/en la diversidad”.