Las instituciones americanas tienen un problema urgente

Por Pete Romero

La última encuesta nacional de Emerson College Polling entre los votantes estadounidenses revela que la mayoría desaprueba al presidente Biden, al Congreso y al Tribunal Supremo. Una crisis institucional en toda regla que debe poner en alerta al estamento político. Los americanos no se sienten bien representados por sus autoridades, independientemente del espectro político en el que hagan vida.

Comenzamos por el problema de los demócratas. Joe Biden tiene un 40% de aprobación, mientras que el 53% desaprueba el trabajo que está haciendo como presidente. Sin embargo, desde el mes pasado, la aprobación de Biden ha aumentado dos puntos, aunque el estudio de Emerson no ahonda en las razones de ese leve repunte. El Congreso de los Estados Unidos, también controlado por el partido oficialista, tiene apenas un 19% de aprobación del trabajo. El 70% desaprueba su labor. Viendo esas cifras, lo más fácil de prever es que el cambio en las venideras elecciones de mitad de término será de carácter sísmico. Nada que ver, como veremos más adelante.

Primero pasemos por la Corte Suprema, en donde la mayoría de los jueces son conservadores. El máximo tribunal de Estados Unidos ha estado recientemente en el centro de la polémica por la derogación de Roe vs Wade, la sentencia que protegía el derecho al aborto a nivel federal. Lo cierto es que la mayoría de los votantes americanos desaprueban a la Corte, con un 54%. Sólo 36% aprueba el desempeño.

Spencer Kimball, director ejecutivo de Emerson College Polling, dijo que «los votantes independientes se alinean más con los demócratas en cuanto a la aprobación de la Corte Suprema: El 71% de los demócratas y el 58% de los independientes desaprueban el trabajo que está haciendo la Corte Suprema, mientras que la mayoría de los republicanos, el 56%, aprueba el trabajo que están haciendo.»

No habrá avalancha roja en parlamentarias

En las elecciones de medio término en noviembre de 2022, el 46% de los votantes piensa votar al candidato republicano al Congreso, mientras que el 43% piensa votar demócrata. Esta prueba de la papeleta del Congreso se ha mantenido relativamente estancada desde la encuesta nacional del mayo, en la que los republicanos también lideraban por tres puntos la papeleta del Congreso, 45% a 42%.

Ya pensando en 2024, el 64% de los votantes demócratas en las primarias o en las asambleas electorales creen que el presidente Biden debería ser el candidato demócrata a la presidencia, mientras que el 36% piensa que no debería serlo. En las primarias republicanas de 2024, el 55% de los votantes apoyaría al ex presidente Trump, el 20% al gobernador de Florida Ron DeSantis y el 9% al ex vicepresidente Mike Pence. Ningún otro potencial candidato del GOP supera el 5%.

En un hipotético enfrentamiento en las elecciones presidenciales de 2024 entre el presidente Biden y el ex presidente Trump, Trump tiene un 44% de apoyo, mientras que Biden tiene un 39%; el 12% votaría por otra persona y el 5% está indeciso. «Desde el mes pasado, Trump ha mantenido su cuota de apoyo mientras que el de Biden se ha reducido cuatro puntos».

Tras la decisión de la Corte Suprema de anular la sentencia Roe vs Wade de 1973, que deja la legalidad del aborto en manos de los estados, el 59% de los votantes cree que el Congreso debería aprobar una ley que legalice el derecho al aborto. Entre las mujeres, el apoyo a la legislación es mayor: el 62% piensa que el Congreso debería aprobar una ley que legalice el derecho al aborto, frente al 55% de los hombres.

«Mientras que una mayoría, el 65%, de los republicanos se opone a que el Congreso apruebe una ley para legalizar el derecho al aborto, esta política cuenta con un apoyo mayoritario entre los votantes demócratas e independientes, el 81% de los votantes demócratas y el 58% de los independientes apoyan la acción legislativa federal para legalizar el aborto», dijo Kimball.

La legalización del derecho al aborto en el Congreso tiene el mayor apoyo entre las personas de 18 a 29 años: el 76% apoya una legalización federal del aborto, en comparación con el 59% de las personas de 30 a 49 años, el 50% de las de 50 a 64 años y el 56% de las mayores de 65 años.

Una mayoría, el 57%, dice que ellos o alguien que han conocido ha tenido un aborto. Entre los que han tenido un aborto o conocen a alguien que ha abortado, el 62% piensa que el Congreso debería aprobar una ley que legalice el derecho al aborto.

Las audiencias en el Congreso por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2020 han tenido un impacto dividido en la intención de los votantes de votar por Trump en 2024 si se presentara: El 35% dice que lo hace menos probables, el 32% dice que los hace más probables, el 28% dice que no hace ninguna diferencia.

De hecho, Kimball señaló que «la mitad de los republicanos dicen que es más probable que voten a Trump tras las audiencias del 6 de enero, mientras que una pluralidad, el 38%, de los independientes dicen que es menos probable que apoyen a Trump si se presenta en 2024″. Más concretamente, entre los que votaron a Trump en 2020, el 9% dice que es menos probable que le vuelva a votar en 2024 después de las audiencias.»

Kimball continuó: «Las audiencias del 6 de enero reflejan una división educativa, en cuanto a su impacto en el apoyo a Trump: aquellos con un título universitario o menos son alrededor de un 33% menos propensos a votar por Trump debido a las audiencias, mientras que el 51% de los que tienen un título de postgrado son menos propensos a apoyar a Trump debido a las audiencias.»

Como era de esperarse, la economía es el tema más importante para el 58% de los votantes, un aumento de nueve puntos desde la encuesta nacional de Emerson de mayo. El único otro tema que alcanza dos dígitos es la sanidad, con un 11%. Los asuntos internacionales, como la guerra en Ucrania, brillan por su ausencia.

De cara al fin de semana del 4 de julio, uno de cada tres (33%) afirma haber cambiado sus planes de viaje debido al alto coste de la gasolina. En cuanto a las tarifas aéreas, el 18% ha cambiado sus planes debido a los problemas de los viajes en avión.

En cuanto a la reciente legislación sobre seguridad de las armas aprobada por el Congreso, el 48% de los votantes cree que tendrá una gran (16%) o cierta (32%) diferencia en la cantidad de violencia con armas de fuego en los EE.UU., mientras que el 42% cree que no tendrá ninguna diferencia; el 10% no ha oído hablar de la legislación.

La encuesta nacional del Emerson College se realizó los días 28 y 29 de junio de 2022. La muestra consistió en votantes registrados, n=1.271, con un intervalo de credibilidad (CI) similar al margen de error (MOE) de una encuesta de +/- 2,7 puntos porcentuales. Los conjuntos de datos se ponderaron por sexo, región, edad, educación y raza/etnia basándose en el modelo de participación de 2022. Es importante recordar que los subconjuntos basados en el género, la edad, la educación y la raza/etnia conllevan mayores márgenes de error, ya que el tamaño de la muestra es reducido. Los datos se recogieron mediante un sistema de respuesta de voz interactiva (IVR) de teléfonos fijos y un panel en línea proporcionado por CloudResearch.