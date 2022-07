Diosdado carga contra la Iglesia por curas pederastas

* * * El vicepresidente del PSUV cargó contra la Iglesia, pero no tocó al Poder Judicial.

Por Ángela Betancourt

El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se refirió este miércoles a la investigación sobre los casos de pedofilia cometidos por sacerdotes del país, publicada en el Washington Post, y donde se manifiesta que los religiosos “no cumplieron con sus sentencias” sino que “volvieron a sus ministerios”.

Cabello exculpó al sistema de justicia nacional asegurando que la responsabilidad de todo “recae en manos de la iglesia católica”, como esta última fuese la institución encargada de emitir las sentencias y castigar a las personas que cometen delito alguno.

“La culpa no es de la iglesia católica, no, no –ironizó- ya es del sistema judicial, o sea que vuelvan a dar misa es culpa del sistema judicial según The Washington Post”, dijo.

Cabello aprovechó la oportunidad de arremeter contra el Cardenal Baltazar Porras, a quien calificó de “inmoral”.

“¿Baltazar Porras no es el jefe de la Iglesia Católica en Venezuela? ¿Por qué no aplica ese criterio político para que la Iglesia Católica se vuelva a llenar de feligreses? ¿Por qué las iglesias evangélicas le están ganando y otras iglesias, movimientos religiosos les están ganando? ¿Por qué? Por el poco criterio de quienes dirigen la Iglesia en Venezuela, pero éste critica a los políticos, yo no soy de la oposición, pero estoy criticándolo a él porque son unos inmorales, por la inmoralidad de un tipo como éste”, dijo Cabello.

En otro orden de ideas, el diputado aseguró que “ningún Consejo Legislativo ni Concejo Municipal puede inhabilitar a una persona que fue electa por la voluntad del pueblo”.

Dicha declaración llega después de que la diputada del PSUV, Karina Rojas, fuese suspendida “por estar implicada en una conducta impropia de su investidura”.

“Quienes están actuando de manera incorrecta es la gente del Consejo Legislativo y del Concejo Municipal de Cojedes. No nos pida que no defendamos a nuestra gente. Nosotros no hemos perseguido aquí a nadie”, dijo.

Cabello señaló al gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, de ser “un poco blando” ante lo que ocurre con la funcionaria en la entidad.

“Usted no puede permitir lo que está sucediendo allá en Cojedes porque los que están actuando de manera incorrecta es la gente del Consejo Legislativo y el Concejo Municipal de Zamora, al extralimitarse en sus funciones”, sostuvo. “Es decisión de Galíndez, sí asume o no la defensa de Juanito Alimaña (Juan Guaidó), pero nosotros sí vamos a defender a nuestra gente que está siendo agredida”, reiteró.