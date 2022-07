China responde a la OTAN: Habrá conflicto mundial

* * * La expansión en Asia-Pacífico provocará un conflicto», asegura China en la ONU.

Por José Piñeiro

El representante del régimen chino en la ONU, Zhang Jun advirtió este miércoles que “La expansión en Asia-Pacífico provocará un conflicto” con motivo de la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid.

“Las cinco expansiones hacia el este de la OTAN después de la Guerra Fría no sólo no lograron que Europa sea más segura, sino que también sembraron la semilla del conflicto. El tipo de agitación y conflicto que está afectando a partes del mundo no debe permitirse que suceda en Asia-Pacífico”, dijo Zhang, quien acusó a la OTAN de usar la guerra de Ucrania para crear “una confrontación entre bloques a nivel mundial”.

De esta manera respondió la dictadura comunista a las conclusiones de la reunión de la OTAN en las que advierten de que “China ansía subvertir el orden mundial” y de los peligros que la alianza con Rusia representa para el resto del mundo. “Su alianza profundamente estratégica con la Federación Rusa y sus intentos de refuerzo mutuos intentan esquivar las reglas internacionales en contraposición con sus valores e intereses”, dice en uno de sus apartes la declaración de la OTAN.

Así, la Alianza coloca a la par, en cuanto amenaza global, a China con la Rusia de Vladimir Putin. La nación asiática ha pasado así, de ser invisible en las anteriores reuniones de la OTAN a compartir puesto con el Kremlin como una de las grandes amenazas para el orden internacional.

“Las ambiciones de China y sus políticas coercitivas retan nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores (…) Sus operaciones híbridas y cibernéticas maliciosas, y su retórica confrontadora y desinformadora, apunta a los aliados y daña nuestra seguridad”, reza la declaración del grupo reunido en Madrid.

Este cambio de postura de la OTAN sobre China obedece, según el ‘Financial Times’, a la cesión de sus líderes a las presiones de Estados Unidos y Reino Unido para firmar un discurso más contundente contra las ambiciones militares chinas y la amenaza de una posible invasión de Taiwán.

Por su parte, desde Pekín siguen con mucha atención las advertencias que está enviando la OTAN. El régimen liderado por Xi Jinping cree que la Alianza busca levantar una especie de OTAN en la región de Asia-Pacífico contra China, formada por Japón, Corea del Sur y Australia, cuyos líderes han sido invitados por primera vez a una cumbre de la OTAN.