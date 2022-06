Los medios de comunicación, objetivo de magistrado de EEUU

*** Los medios de comunicación serían el próximo objetivo del juez Clarence Thomas, polémico magistrado conservador estadounidense, según reporte de The Hill.

El juez Clarence Thomas expresó el lunes su deseo de revisar un fallo histórico de 1964 que hace que sea relativamente difícil presentar demandas exitosas por difamación contra los medios de comunicación.

La declaración de Thomas se produjo en respuesta a la decisión del tribunal de rechazar una apelación de un grupo cristiano sin fines de lucro que cuestionó su caracterización por parte del grupo de vigilancia de los derechos civiles Southern Poverty Law Center (SPLC).

Coral Ridge Ministries Media demandó a SPLC por difamación por incluirlos como un grupo de odio en su base de datos pública, lo que llevó a Amazon a excluir a Coral Ridge como receptor de contribuciones caritativas de compradores en línea.

Thomas disintió de la decisión de la Corte Suprema de no escuchar la demanda, que había sido desestimada por los tribunales inferiores por no superar el estándar legal de décadas, establecido en la histórica decisión de 1964 New York Times vs Sullivan, que las figuras públicas que demandan por la difamación no solo debe probar que los acusados hicieron declaraciones difamatorias, sino que esas declaraciones se hicieron con “malicia real”.

“Este caso es uno de los muchos que muestran cómo el New York Times y su descendencia han permitido que las organizaciones de medios y los grupos de interés ‘lancen falsas calumnias sobre figuras públicas con casi impunidad’”, escribió Thomas.

Puedes leer el informe completo de The Hill aquí.