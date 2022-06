El PSG no quiere a Neymar

*** La estrella brasileña deberá buscarse su futuro lejos de París.

Fuentes cercanas al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, indicaron que el club francés quiere cortar su vínculo con el brasileño Neymar.

La salida del jugador carioca está incluida en la reforma impulsada por el propio presidente para imponer más disciplina en el club y que tiene en la punta de la pirámide a Kylian Mbappé quien habría señalado a Neymar por su indisciplina de manera sistemática en los entrenamientos y en las recuperaciones postpartido.

Esta reforma comenzó con la renovación de Mbappé y continúa con la marcha de Leonardo y la llegada de Luis Campos. El giro de esta política se basa en el cambio de estrella.

Mientras antes se generaba un ambiente para Neymar, ahora desde Qatar piden más mano dura tal y como expresó Nasser Al-Khelaïfi en distintas entrevistas.

Ante una posible salida, hubo una reunión del PSG con su padre, Neymar ‘Pai’, y le garantizaron los pagos de todo lo que se adeude. El padre, apuntan, se mostró comprensivo con una salida siempre y cuando se paguen lo que se debe del contrato que, según el diario El País de España, es una suma que ascendería hasta los 200 millones de euros. Como vía de salida, apuntan a una cesión en la que el PSG estaría dispuesto a pagar toda la parte del salario que no asuma el club al que desee marcharse. Este, apuntan desde El País, se cobraría a través de su fundación en Brasil, Instituto Neymar Jr. Se supo que Luis Campos será el gestor encargado de toda esta negociación.

Tras conocerse su salida del club, Neymar manifestó no estar contento con el cambio de rumbo y habría transmitido sentirse humillado y espera poder reinvidicarse en otro gran club para ‘callar bocas’ en la capital de Francia.

Fuentes cercanas al brasileño indicaron que su próximo objetivo es ganar el Balón de Oro fuera del PSG.

En un entrecomillado y citando a fuentes próximas a la directiva del PSG, estas realizaron comentarios sobre la profesionalidad de Neymar que cita El País. “A Neymar no le gusta entrenarse; ha jugado con tres o cuatro kilos demás durante años, pero en la competición ha sido el atacante más honrado del equipo, el que más ha corrido para ofrecerse y para defender”.

Tras conocerse la noticia, Thiago Silva, ex compañero de Neymar en el PSG y en la selección brasileña durante años le escribió “Tienes que ir al Chelsea. Si sucede, será lo mejor. Él no necesita comentarios… hasta ahora, no sé nada, pero espero que llegue a buen término”, dijo el central.