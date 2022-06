Shakira aclara si «Te Felicito» va dedicada a Piqué

0 SHARES Share Tweet

*** Shakira admitió que no produce nuevas canciones ni videos ya que el proceso creativo lleva mucho tiempo y su prioridad es pasar tiempo con sus hijos.

Luego que la cantante Shakira y su pareja Gerard Piqué decidieran separarse recientemente, es mucho lo que se ha escrito sobre la hoy ex pareja.

Uno de los rumores que ha circulado insistentemente es sobre si la canción Te Felicito, junto a Rauw Alejandro, va dedicada al jugador del Barça, pero lo más sorprendente es que se supo que el video fue ‘creado’ por sus hijos.

«Los creadores del video son mis hijos. Ellos fueron los de la idea. Yo no sabía qué hacer. Cuando produzco un video, es como un lienzo en blanco y no tenía idea de qué hacer. Entonces le pedí a mis hijos que cerraran los ojos, escucharan la canción y al más pequeño, Sasha, se le ocurrió la idea: ‘Mami, te imagino bailando como robot’. A Milan se le ocurrió lo del fuego verde. Me encantaron las ideas y lo hablé con el director», dijo la cantante colombiana.

En la misma entrevista, Shakira admitió que no produce nuevas canciones ni videos ya que el proceso creativo lleva mucho tiempo y su prioridad es pasar tiempo con sus hijos.

«No sacó nuevas canciones seguido, mi prioridad es pasar tiempo con mis hijos; pero cuando lo hago, me enfoco. Tengo que dedicar tres meses solo para preparar el video».

Desde su estreno en abril, el video de Te Felicito en Youtube acumula 175.9 millones de reproducciones.

La colombiana nunca ha afirmado ni negado que la canción sea sobre Piqué. En una entrevista en junio para el programa This Morning, declaró: «Creo que nos pasa a todas las mujeres, de vez en cuando. Piensas que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas».