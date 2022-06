La verdad detrás del supuesto regreso de Johnny Depp a Piratas del Caribe

***Un representante del actor le dijo a NBC News sobre el regreso del Depp a Piratas del Caribe que «Esto es inventado». Lo que sí es cierto es que el artista saldrá muy pronto de gira con su banda de rock.

Este 27 de junio apareció un informe que afirmaba que el actor Johnny Depp estaba trabajando en un acuerdo de 301 millones de dólares para regresar a la franquicia de películas de Piratas del Caribe.

«Disney está muy interesado en arreglar su relación con Johnny Depp», habría dicho una fuente cercana al actor cuatro años después de que el actor se separara de Disney. «Tienen muchas esperanzas de que Johnny los perdone y regrese como su personaje icónico».

Sin embargo antes de que los fanáticos de Depp se emocionaran demasiado, un representante del actor le dijo a NBC News, «Esto es inventado».

Depp interpretó al Capitán Jack Sparrow en las cinco películas, la última de las cuales fue la película de 2017 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.

En mayo, se le preguntó al productor de Piratas, Jerry Bruckheimer, que ahora está trabajando en dos películas más, si Depp regresaría para proyectos futuros. «No en este momento». «El futuro aún está por decidirse».

Los comentarios se hicieron cuando Depp estaba en medio de su juicio por difamación contra su ex Amber Heard. Durante el juicio, Depp compartió que no tiene interés en regresar a más películas de Piratas.

En un momento, el abogado de Heard, Ben Rottenborn, le preguntó al actor, «El hecho es, Sr. Depp, que, ¿si Disney viniera a usted con 300 millones de dólares y un millón de alpacas, nada en este mundo haría que volviera a trabajar con Disney en una película de Piratas del Caribe? ¿Correcto?

Depp respondió, «Eso es cierto, Sr. Rottenborn».

Depp está listo para unirse a sus compañeros de banda de Hollywood Vampires, los íconos del rock clásico Alice Cooper, Joe Perry y Tommy Henriksen, para una gira por el extranjero el próximo año.