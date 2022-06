Díaz Ayuso: «Estoy harta de pagar alquiler y quiero comprarme una casa, pero se ha disparado la vivienda en Madrid»

*** * La presidenta madrileña es una ciudadana más a la hora de quejarse por no tener vivienda propia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso confesó recientemente en un programa televisivo que planea comprarse una casa porque lleva «pagando alquileres desde hace 20 años y esto se va a acabar».

Tengo ilusión, pero me falta tiempo, y cada vez se está poniendo más difícil. En Madrid se ha disparado la vivienda», aseguró, justificando que esto «frena la emancipación juvenil y provoca la expulsión de la clase media del centro de la capital».

Sobre su relación con Pablo Casado, Ayuso confirmó que no mantiene ningún tipo de relación con el ex presidente del PP. «He conservado siempre a todos mis amigos. Y ésta (la de Pablo Casado) es de las pocas que ya no tengo. No hemos vuelto a hablar desde que pasó todo aquello», dijo.

«Ya no me planteo estas preguntas. Hace cuatro meses, sí, pero ahora ya ni siquiera lo pienso. Mi madre me ha enseñado que no debo dejarme llevar ni por las grandes pasiones ni por las grandes decepciones, sino por la responsabilidad», añadió.

Además, Ayuso, tras ser preguntada por qué termino le molesta más que aparezca su apellido junto a «hermano», «Casado», «Vox», «altura y peso» y «pareja» en Google, Ayuso se ha sincerado y ha aclarado que «ninguna».

«Lo que hago es, honradamente, pensar cómo puedo mejorar la Comunidad de Madrid. No tengo miedo a lo que dicen de mí en Google ni a lo que piensan si pacto con un partido o con otro», aclaró.

«Lo único que he pedido es mi espacio para ser yo misma, tener mi propio discurso y mi manera de hacer las cosas. He sido así desde niña», ha dicho sobre su relación con la cúpula del PP.

Sobre el polémico caso de las mascarillas adquiridas por su hermano, Tomás Díaz Ayuso, la política madrileña dijo que «ha llegado demasiado lejos un caso que se ha medido mediáticamente con una lupa con la que no se ha tratado a ningún político en este país».

«Solo espero que dejen en paz a mi familia, porque bastante daño le han hecho. Mis sobrinas han llegado a tener cámaras de televisión en su colegio», dijo.

Lo mismo indicó sobre el caso de los comisionistas en el Ayuntamiento de Madrid. «Me sorprende que solo pregunten por los mismos casos con los cientos de millones de euros que se están investigando en tantos juzgados, o tantas compras que no llegaron a tiempo a Madrid para salvar en la primera ola», indicó.

Me parece muy machista que nunca pregunten a ningún otro político por su jefe de gabinete y a mí constantemente. Cuando las cosas van bien, dicen que es gracias a él, y cuando hay errores, que son causa mía», dijo al ser preguntada por Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete.