¿Concordia? Uribe acepta invitación de Petro para dialogar

0 SHARES Share Tweet

***Tras ser electo presidente de Colombia, Petro le hizo un llamado al líder del partido del Centro Democrático para hacer parte del acuerdo nacional que está promoviendo desde su campaña.

Álvaro Uribe, ex presidente colombiano y líder del Centro Democrático y representante de la derecha, agradeció la invitación que le hizo el recién electo mandatario Gustavo Petro para reunirse y dijo que acudiría en representación del partido. De esta manera Petro dio la bienvenida a la “era del diálogo”.

El nuevo mandatario recibió, junto a Francia Márquez, las credenciales de la Registraduría que los certifican como presidente y vicepresidenta para el periodo 2022-2026.

En ese evento, el otrora candidato del Pacto Histórico le hizo un llamado al líder del partido del Centro Democrático, para hacer parte del acuerdo nacional que está promoviendo desde su campaña.

“Simbólicamente, he invitado a Rodolfo Hernández, mi contrincante, y a Álvaro Uribe Vélez, a quien me he opuesto durante todo este siglo, para que hablemos de temas de país”, dijo Petro.

Posteriormente, Uribe respondió. “Agradezco la invitación del Presidente Gustavo Petro. Acudiré a la reunión en representación del Centro Democrático. Son visiones diferentes sobre la misma patria”.

Petro no tardó en responderle a Uribe dándole la bienvenida a la “era del diálogo, que es la base de toda humanidad”. Y le dio las gracias por su respuesta positiva: “Estoy seguro de que Colombia agradecerá el que encontremos puntos comunes para una patria común”. Uribe estuvo a la sombra durante estas elecciones presidenciales, y solo se conoció que para la primera vuelta apoyaba a Federico Gutiérrez, pero se mantuvo a un lado en lo que tuvo que ver con la campaña.

Tras conocerse el resultado de los comicios, Uribe escribió “Para defender la democracia es menester acatarla. Gustavo Petro es el presidente”, reaccionó el pasado 19 de junio.

El coequipero de Petro, Armando Benedetti, ya le había hecho guiños a Uribe, al asegurar que “cualquier acuerdo nacional tiene que comenzar con un contacto con Álvaro Uribe Vélez”.