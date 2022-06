Guerra en Ucrania va para largo

***El secretario general de la OTAN dijo que hay que estar preparados para un largo recorrido y para dar un apoyo sustancial al pueblo ucraniano.

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, solicitó que los aliados se preparen para brindar apoyo a Ucrania a largo plazo, al margen del tiempo que dure la guerra iniciada por Rusia en ese país.

“Independientemente de lo que dure la guerra, tendremos que estar preparados para un largo recorrido. Y para dar un apoyo sustancial a Ucrania”, dijo Stoltenberg.

El secretario general aliado dijo que hay la “obligación política y moral de dar apoyo a la larga, el tiempo que sea necesario”, aunque reconoció que ello “tiene un coste para los aliados de la OTAN”.

“Pero es mucho más pequeño que el precio que pagan los ucranianos por su independencia y libertad, y el precio que nos arriesgamos a pagar si el dictador Vladimir Putin se abre camino utilizando la fuerza militar contra un país democrático e independiente, sería mucho más alto que el que pagamos hoy por apoyar a Ucrania”, recalcó.

Stoltenberg indicó que en Madrid la OTAN aprobará la semana que viene en su cumbre su próximo Concepto Estratégico, que guiará sus políticas en la próxima década, y afirmó que deberá tener en cuenta una nueva realidad tras la invasión rusa de Ucrania.

El actual concepto en vigor fue aprobado en la cumbre aliada de Lisboa de 2010, en la que participó el entonces presidente ruso, Dimitri Medvedev, y describía a Rusia como un «socio estratégico”.

“Ahora no será así. No afirmaremos que el área euroatlántica está en paz; en realidad, hay una guerra en Europa”, agregó. El nuevo documento también hablará de China por primera vez, a la que en cualquier caso la OTAN no considera un “adversario”.

En cambio, “el hecho de que esté invirtiendo mucho en nuevos equipos militares modernos, incluyendo un aumento significativo de sus capacidades nucleares, invirtiendo en tecnologías clave, y tratando también de controlar las infraestructuras críticas en Europa, acercándose a nosotros, hace que también sea importante que nos ocupemos de ello”, explicó.

Por ello, espera que los aliados afirmen que China “plantea algunos retos a nuestros valores, a nuestros intereses y a nuestra seguridad”.

Preguntado por la situación en el enclave ruso de Kaliningrado, donde Moscú asegura que la fronteriza Lituania bloquea mercancías, Stoltenberg dijo que Vilna les mantiene informados sobre la situación.

“Lo que vemos es que Lituania, un aliado de la OTAN, pero también, por supuesto, un miembro de la Unión Europea, aplicó las sanciones acordadas por la UE”, que tienen el respaldo de la Alianza.

Stoltenberg dijo que en Madrid los aliados volverán a comprometerse con el compromiso hecho en 2014 de gastar al menos el 2 % del PIB en defensa, y destacó los progresos realizados en el reparto de cargas en toda la Alianza.

Finalmente, el secretario general aliado recordó que “hay un riesgo constante de escalada” con Rusia, y que la ya difícil situación en Ucrania puede “empeorar si se convierte en una guerra en toda regla entre Rusia y Europa”.