Cómo Biden aceptó el plan de MBS para una nueva era entre EE.UU. y Arabia Saudí

*** La historia tras bastidores de cómo Biden se dio cuenta lentamente que Arabia Saudí era demasiado valiosa para mantenerla a distancia.

Por Elise Labott (Politico)

A las pocas semanas de empezar su presidencia, el presidente Joe Biden envió a Brett McGurk, su principal asesor para Oriente Medio, a Arabia Saudí con un mensaje personal para el príncipe heredero Mohammed bin Salman, líder de facto del país y heredero de su padre, el rey Salman.

En una tienda de campaña en la antigua ciudad de AlUla, McGurk informó al príncipe heredero que la relación históricamente estrecha con Washington estaba en terreno movedizo. Tras el espantoso asesinato del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi a manos de agentes saudíes y la larga y sangrienta guerra liderada por Arabia Saudí en Yemen, este país había perdido el apoyo político de ambos partidos en el Congreso.

El propio Biden, como candidato, había prometido castigar al país y tratar a los saudíes «como los parias que son», y en todo caso, la presión para desautorizar al viejo aliado de Estados Unidos no ha hecho más que aumentar desde su elección.

McGurk expuso lo que se avecinaba: Estados Unidos hará pública en breve una evaluación de los servicios de inteligencia estadounidenses en la que se acusa al príncipe heredero de haber ordenado el asesinato de Khashoggi, y se impondrán sanciones contra varios agentes implicados en la investigación de los servicios de inteligencia estadounidenses. Biden también iba a poner fin al apoyo estadounidense a las operaciones ofensivas en Yemen, y Estados Unidos tenía una serie de preocupaciones en materia de derechos humanos que debía abordar, concretamente los casos de varios ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense y saudí que habían sido detenidos y puestos en libertad, pero seguían sin poder salir del país.

Dicho esto, el mensaje de Biden al príncipe heredero también reconocía que los intereses estadounidenses y saudíes seguían estando entrelazados. McGurk transmitió que el presidente esperaba que los dos países fueran capaces de avanzar con una nueva base para llevar la alianza durante los próximos 80 años.

En respuesta, el príncipe heredero saudí -al que se refieren en los círculos diplomáticos por sus iniciales, MBS- repitió su insistencia en que no ordenó personalmente el asesinato de Khashoggi, pero estuvo de acuerdo en que nunca debería haber sucedido y estaba ansioso por arreglar la relación. Su abuelo, el rey Abdul Aziz ibn Saud, inició la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí con el presidente Franklin D. Roosevelt en 1945, y dijo que esperaba escribir el siguiente capítulo de la misma y transformarla para el futuro.

El príncipe heredero hizo algunas observaciones. Dijo a McGurk que estaba trabajando para cambiar su país, pero que el ritmo y el alcance de la transformación debían satisfacer las necesidades saudíes, no las de Estados Unidos. Trabajaría para promover la paz en la región, pero necesitaba el compromiso de Estados Unidos con la defensa saudí. Y no podía haber sorpresas, especialmente en relación con el deseo declarado por Biden de reanudar las negociaciones con Irán sobre un nuevo acuerdo nuclear. Como socios, MBS dijo que Estados Unidos y Arabia Saudí deben tratar con honestidad y transparencia.

Esta semana, Biden anunció una medida que los observadores esperaban desde hace tiempo: Una visita oficial a Arabia Saudí, descongelando de hecho las relaciones diplomáticas entre los países y reconociendo que tratar al poderoso petroestado como un «paria» sería un callejón sin salida diplomático. Entrevistas con varios funcionarios estadounidenses y saudíes que han participado en conversaciones francas y a menudo tensas entre ambas partes desde que Biden asumió el cargo sugieren que es la visión de MBS, y no la de Biden, la que ha acabado trazando el camino a seguir entre los dos países.

Los críticos se abalanzaron sobre el anuncio oficial el martes por la mañana. El senador demócrata de Virginia Tim Kaine dijo a CNN que el viaje era una «muy mala idea». «Su mancha de sangre [la de MBS] no se ha limpiado», dijo. Consciente de las posibles repercusiones políticas, la Casa Blanca ha restado importancia a las perspectivas de una reunión con el príncipe heredero en sus mensajes sobre la visita, centrándose en cambio en su relación con el padre de MBS, el rey Salman, y en una reunión de líderes regionales que Biden mantendrá durante su visita al reino, en contra de un comunicado de la embajada saudí en Washington que preveía «conversaciones oficiales» entre Biden y el príncipe heredero.

Cerca de media docena de legisladores demócratas enviaron al presidente una carta en la que le advertían de que el compromiso con el reino debería tener como objetivo «recalibrar esa relación para servir a los intereses nacionales de Estados Unidos», un recordatorio no muy sutil de la primera promesa de Biden de «recalibrar» los lazos entre Estados Unidos y Arabia. El representante Adam Schiff (demócrata de California), presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que ayudó a redactar la carta, dijo que Biden no debería visitar el reino, citando el papel de MBS en el asesinato de Khashoggi.

En una reciente carta dirigida a Biden, 13 grupos de derechos humanos advirtieron que los esfuerzos por reparar las relaciones sin que los derechos humanos sean el centro de atención «no sólo son una traición a sus promesas de campaña, sino que probablemente envalentonarán al príncipe heredero para que cometa más violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional».

«No voy a cambiar mi opinión sobre los derechos humanos», dijo Biden a principios de este mes en una reunión informativa cuando se le preguntó sobre un posible viaje a Arabia Saudí. «Pero como presidente de Estados Unidos, mi trabajo es traer la paz si puedo. Y eso es lo que voy a intentar hacer».

Para Biden, ya se ha producido una «recalibración» global, que ha restado fuerza a su promesa de campaña de revisar las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Tras la invasión rusa de Ucrania, altos funcionarios estadounidenses afirman que el presidente ve ahora el compromiso global de Estados Unidos, y su propio papel como líder mundial, a través de un lente diferente al que tenía cuando asumió el cargo, uno en el que el realismo frío y duro tiene prioridad sobre las consideraciones morales. Como dijo recientemente el Secretario de Estado, Antony Blinken, en un acto de celebración del centenario de la revista Foreign Affairs, «el arte de gobernar a menudo implica tomar decisiones difíciles».

«Cualquiera que no haya reconsiderado el paradigma con el que miramos a esta región y su importancia para nuestros propios intereses vitales se está perdiendo el panorama general», dijo un alto funcionario a POLITICO.

Es un argumento que no se le escapa al representante Tom Malinowski (demócrata por Nueva Jersey), que fue subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo durante la presidencia de Barack Obama y ha sido uno de los más duros críticos de la guerra liderada por Arabia Saudí en Yemen. Estados Unidos, dijo, tiene «un objetivo primordial hoy en día que es más importante que cualquier otra cosa, y es vencer a Putin.»

«Para mí, no se trata de los derechos humanos frente a la seguridad nacional o del petróleo frente a Khashoggi», dijo Malinowski a POLITICO. «Se trata de cuál es la mejor manera de que Estados Unidos, como superpotencia, se asegure que nuestros estados clientes que dependen de nuestra seguridad estén de nuestro lado en esta contienda crucial y hagan su parte para asegurar que Putin fracase.»

A pesar de la postura implacable de Biden como candidato, abrió su presidencia con un gesto diplomático estándar hacia Arabia Saudí: Una vez en el cargo, llamó al rey Salman en lo que ambas partes describen como una conversación cálida y con visión de futuro.

Sin embargo, muchos legisladores y defensores de la causa esperaban que Biden se mantuviera en el lado más duro de sus opiniones sobre el reino. Lo veían como una respuesta necesaria a la espeluznante muerte de un ciudadano estadounidense, y un correctivo a la fuerte amistad que MBS compartía con el presidente Donald Trump y la impunidad que recibía de él. Como resultado de esa relación, la élite demócrata de la política exterior que asumió el poder en Washington albergó una visión mucho más negativa hacia Arabia Saudí que en el pasado. Eso hizo que la comunidad empresarial, ansiosa por caer en gracia a la administración Biden, se sintiera incapaz de entablar relaciones comerciales con el reino.

La política inicial de Biden fue adoptar una línea dura hacia Arabia Saudí en público, al tiempo que intentaba mantener una relación diplomática funcional entre bastidores, en particular presionando a los saudíes para que pusieran fin a la guerra en Yemen y desempeñaran un papel constructivo en la política regional, incluso frente a Irak e Israel.

A pesar del ambiente frío, los funcionarios de la administración reconocen que los saudíes han cumplido en gran medida con las peticiones de Washington. Desde que Biden asumió el cargo, MBS ha intensificado los esfuerzos para poner fin a la guerra en Yemen, ha detenido el bloqueo de Qatar, ha abierto un diálogo con Irán en paralelo a las negociaciones nucleares de Washington y ha profundizado discretamente en los contactos con Israel. A principios de este año, los saudíes participaron junto a Israel en unas maniobras marítimas dirigidas por Estados Unidos en la región. El gobierno de Biden intenta ahora negociar un acuerdo entre los dos países que permita que más vuelos comerciales con destino y origen en Israel atraviesen el espacio aéreo saudí, y otro para que el reino asuma el control de dos islas estratégicas en el Mar Rojo. En casa, el príncipe heredero ha tratado de modernizar el país, incluyendo la neutralización de los clérigos religiosos y la concesión de más derechos a las mujeres.

Los líderes saudíes consideraron que el equipo de Biden se embolsó esos esfuerzos de colaboración y dio poco a cambio. Funcionarios saudíes afirmaron que los elogios se produjeron discretamente a puerta cerrada, incluso cuando los saudíes seguían siendo machacados en el Congreso.

MBS dijo a sus ayudantes que se necesitaba una visión positiva para replantear la relación. Pensó que el plan «Reconstruir mejor» de Biden reflejaba su plan estratégico Visión 2030 para transformar la economía saudí. En numerosas ocasiones, propuso ideas sobre cómo los dos países podrían trabajar juntos en áreas que van desde el petróleo y la seguridad alimentaria hasta la cooperación cibernética y espacial. Tal asociación, argumentó, crearía puestos de trabajo saudíes y aumentaría la competitividad global de Estados Unidos.

«Queríamos una hoja de ruta para la asociación entre ambos países para el resto de este siglo», dijo la embajadora saudí Reema bint Bandar al-Saud en una entrevista con POLITICO.

En cambio, los funcionarios saudíes dicen que siguieron recibiendo una variedad de peticiones: desde ayudar a frenar la inestabilidad en Irak y ayudar a la tambaleante economía del Líbano, hasta acoger a los refugiados afganos y mediar en los conflictos de Sudán y Etiopía. Y luego estaba el petróleo: una petición permanente de Estados Unidos para que Arabia Saudí aumente la producción para frenar el aumento de los precios del gas.

Riad también se opuso a lo que consideraba medidas a medias en respuesta a las amenazas de Irán y sus representantes. Washington retiró de la lista de organizaciones terroristas a la milicia Houthi de Yemen, respaldada por Irán, y negó a Riad municiones de precisión para contrarrestar los continuos ataques con misiles, que Estados Unidos considera «armas ofensivas».

«El proceso de reconstruir una relación lleva tiempo», dijo a POLITICO un ex funcionario de inteligencia estadounidense con conocimiento de las discusiones en curso. «Los saudíes pensaban que tardaría seis o siete meses. Estados Unidos no tenía un límite de tiempo. Eso parecía ser el motivo de las frustraciones».

Para cuando el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan hizo su primer viaje a Arabia Saudí en septiembre, las cosas empezaban a desmoronarse. La reunión no tuvo un buen comienzo: MBS recibió a Sullivan y a su equipo en el complejo turístico Neom, en el Mar Rojo, con un atuendo informal, con la esperanza de establecer un tono casual entre amigos. La delegación estadounidense se presentó en traje formal para las conversaciones oficiales.

Cuando se habló de Khashoggi, MBS se puso nervioso. Biden le había pedido una serie de cosas, recordó MBS a Sullivan, y él las había cumplido. Ahora le tocaba al presidente demostrar que se podía confiar en él. El príncipe heredero presentó una opción: Estados Unidos podía seguir viviendo en el pasado, reduciendo la relación con Arabia Saudí a una relación puramente transaccional. O bien, los dos países podían trabajar juntos para hacer frente a la miríada de retos económicos y de seguridad global a los que ambos se enfrentaban.

Una vez más, MBS expuso su visión de la cooperación en una serie de sectores que, según él, transformaría la huella global de Estados Unidos, que pasaría de ser de bases y transportistas a ser de desarrollo económico e innovación. Estados Unidos, insistió, necesitaba un socio como Arabia Saudí. Como arquitecto de la «política exterior para la clase media» de Biden, Sullivan estaba tan comprometido con la renovación interna de Estados Unidos como con su liderazgo mundial. Reconociendo las oportunidades de reforzar la capacidad de Estados Unidos para competir en la escena mundial, estuvo de acuerdo en que era importante mirar hacia adelante, incluso mientras los dos países trabajaban para resolver las cuestiones pendientes sobre Yemen y los derechos humanos.

A las pocas semanas de su visita, un flujo constante de ministros saudíes comenzó a descender a Washington, desde asuntos exteriores y defensa hasta comercio, inversión y medio ambiente. Riad también vio una puerta giratoria de delegaciones estadounidenses. Los funcionarios estadounidenses empezaron a enviar mensajes a las empresas americanas que estaba bien hacer negocios en el reino, y el ministro de finanzas saudí celebró un foro de dos días en Washington con líderes empresariales sobre cómo el país estaba haciendo cambios normativos para dar cabida a las empresas americanas y otras extranjeras.

Pero, a pesar de los constantes progresos realizados por las dos partes a nivel de trabajo, la continua negativa de Biden a normalizar las relaciones con MBS estaba pasando factura, sobre todo a la opinión pública saudí, que se sintió poco respetada por los ataques personales percibidos contra el príncipe heredero, que seguía siendo tremendamente popular en su país.

«Somos naciones civilizadas», lamentó un funcionario saudí. «Esto no es una guerra de Twitter entre Kim Kardashian y Kanye West».

El embajador al-Saud fue más diplomático pero se hizo eco del sentimiento. «Nunca hemos menospreciado a un líder estadounidense», dijo a POLITICO. «Podemos estar de acuerdo o no en la política, pero no se puede ir a lo personal, o toda nuestra nación se pone en pie, y eso es lo que hicimos».

Las tensiones volvieron a estallar en febrero, cuando los precios del gas se dispararon y Rusia empezó a acumular tropas en la frontera con Ucrania. Las delegaciones que viajaron a Riad para pedir un aumento de la producción de petróleo fueron rechazadas. Cuando Biden pidió una llamada con MBS para hablar de la crisis del petróleo, el príncipe heredero remitió al presidente al rey enfermo -su interlocutor preferido declarado- antes de rechazar también a Biden. El mensaje de Riad: no es nuestro problema y no somos los malos. Estados Unidos ha provocado su propia crisis energética al negarse a bombear más petróleo propio y matar el proyecto de oleoducto Keystone XL que va de Canadá a Estados Unidos. Por lo tanto, un aumento a corto plazo de la producción saudí no resolvería las necesidades energéticas de Estados Unidos a largo plazo. Riad se mantuvo junto a Moscú en los límites de producción acordados como parte de su acuerdo OPEP+ para «proteger la estabilidad del mercado».

La invasión de Ucrania por parte de Rusia supuso un cambio de rumbo. Arabia Saudí acabó firmando una resolución de la Asamblea General de la ONU que condenaba la guerra, pero se resistió a la presión de Estados Unidos para aislar y castigar aún más a Putin, con quien MBS mantenía buenas relaciones. Los saudíes han considerado el aumento de la presencia militar y la influencia de Rusia en Oriente Medio como una protección contra Washington. Y fue Vladimir Putin, cuando los líderes mundiales ignoraron a MBS tras el asesinato de Khashoggi en la reunión del G20, quien se acercó al príncipe heredero saudí y le chocó la mano.

Los asesores de la Casa Blanca temían que el enfrentamiento con MBS estuviera llevando al borde la asociación de décadas con el reino y pudiera poner fin a la cooperación con Arabia Saudí durante el resto del mandato de Biden, llevando al país a los brazos de Rusia y China, cuyos crecientes lazos con el reino se habían vuelto incluso más preocupantes para Washington que la relación saudí con Moscú. MBS ha invitado recientemente al presidente Xi Jinping a visitar Riad y, al parecer, estaba considerando la posibilidad de vincular algunas ventas de petróleo al yuan chino. Lo más preocupante son los planes del reino de comprar misiles balísticos a Pekín, algo que los legisladores demócratas señalaron en su carta a Biden.

Los aliados de Estados Unidos, desde el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, hasta el presidente francés, Emmanuel Macron -ambos viajaron a Riad en los últimos meses- e incluso el primer ministro israelí, Naftali Bennett, instaron a Biden a poner fin a la disputa con MBS, según funcionarios saudíes y estadounidenses. La niebla se disipó finalmente en abril después de que la Casa Blanca enviara al director de la CIA, William Burns, una figura muy respetada en el reino, que se reunió discretamente con MBS en la ciudad portuaria de Yeddah y destacó la importancia de mantener la asociación entre Estados Unidos y Arabia. La perspectiva de una visita de Biden se convirtió en algo más serio y se concretó tras una visita a Washington el mes pasado del príncipe Khalid bin Salman, viceministro de Defensa saudí y hermano de MBS.

En una entrevista con POLITICO, el príncipe Khalid dijo que la visita de Biden tendría un «fuerte impacto en la región y mejoraría nuestra relación de trabajo.»

«Hay un reconocimiento por parte del gobierno estadounidense de que Arabia Saudí es un aliado importante. Es difícil conseguir grandes cosas en la región, relacionadas con la seguridad o la economía global, sin nosotros», dijo a POLITICO. «Esta relación es la piedra angular de la estabilidad, tanto en Oriente Medio como en la economía global. En Arabia Saudí esperamos definir cómo será esta relación en este siglo».

El deshielo parece ahora oficial. En previsión de su próximo viaje, Biden dio el raro paso de elogiar el «valiente liderazgo» del reino después de que Arabia Saudí firmara la ampliación de una tregua entre las facciones enfrentadas de Yemen, mediada por la ONU, que ha dado lugar al periodo más pacífico de los siete años de guerra.

El mismo día, la OPEP+ anunció un acuerdo sobre un aumento de la producción mayor de lo esperado. En un comunicado, la Casa Blanca dijo: «Reconocemos el papel de Arabia Saudí como presidente de la OPEP+ y su mayor productor en la consecución de este consenso», y los funcionarios estadounidenses dicen a POLITICO que esperan aumentos constantes a lo largo del año.

«Fue necesario abogar mucho con el presidente para que hiciera esto», dijo un alto funcionario de la administración a POLITICO sobre la próxima visita. «No está en su zona de confort. Pero el hecho que los saudíes hayan dado un paso adelante le da un poco de cobertura».

Sería ingenuo pensar que el petróleo y las presiones económicas inmediatas de Estados Unidos no son un factor importante en la decisión de Biden de viajar a Arabia Saudí. Pero tanto los funcionarios estadounidenses como los saudíes afirman que, durante su estancia en el reino, ambas partes también darán a conocer una asociación más amplia que incluye acuerdos en materia de infraestructuras, energía limpia, espacio, inversión económica y cibernética, con proyectos ambiciosos, como la excavación de agua en la luna, la cartografía del espacio o el desarrollo de una red 6G.

Los funcionarios no dicen públicamente que se trate de una competencia con China, pero los planes de crear centros de producción en varios sectores en todo Oriente Medio harán que la región, y el mundo, dependan menos de las cadenas de suministro chinas.

«Así es como ambos podemos adueñarnos del futuro», dijo a POLITICO otro alto funcionario estadounidense.

Con la inversión saudí y los conocimientos técnicos estadounidenses, la esperanza es que los proyectos fomenten la inversión extranjera directa y creen puestos de trabajo que preparen al reino para una economía post-petróleo, al igual que las empresas estadounidenses desarrollaron el sector petrolífero saudí hace casi 80 años, al tiempo que refuerzan la competitividad global de Estados Unidos, una de las prioridades de política exterior del presidente Biden desde hace tiempo.

«Sabemos lo que Estados Unidos hizo por Arabia Saudí», dijo al-Saud a POLITICO. «Sus empresas ayudaron a construir nuestro país. Si miramos lo que hicimos juntos en los últimos 80 años, imaginen lo que podemos hacer en los próximos 80».

Elise Labott, redactora colaboradora de la revista POLITICO, es profesora adjunta de la Escuela de Servicio Internacional de la American University y consejera delegada y fundadora de Zivvy Media, una plataforma digital que atrae al público de la Generación Z sobre cuestiones globales. Anteriormente, pasó dos décadas como corresponsal de asuntos globales para la CNN.

Publicado originalmente en Politico © y traducido al español por Zeta.