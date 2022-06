Presidente del Real Madrid deja frío a Mbappé

0 SHARES Share Tweet

***Florentino Pérez habló sin tapujos sobre varios temas, extendiéndose en las razones sobre la no contratación de Kylian Mbappé un jugador cuyo sueño era pertenecer al Real Madrid.

Durante una entrevista en el conocido programa español El Chiringuito, el exitoso presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue abordado sobre varios temas, entre ellos la Superliga, la UEFA, el momento económico del Barcelona y, sobre todo, lo referente al candente tema del fallido fichaje de Kylian Mbappé.

Su explicación al no fichaje de Mbappé: «Su sueño era jugar en el Real Madrid, quisimos hacerlo el pasado agosto y no le dejaron salir, el siguió diciendo que quería jugar en el Madrid y como 15 días antes cambió la situación. Por un lado por una presión política y por otro lado económica. Sintió un bloqueo y debió salir por lo que más fácil vio para desbloquear. A nosotros nos transmitían que cambió. Si es que además no hay que darle más vueltas. Él no quiso hacer un acto de patrocinio conjunto, a mí me chocó, el fútbol es un deporte colectivo, no hay nadie que pueda ser distinto. Y una serie de cosas, que le había ofrecido ser el líder de la gestión del club… Y dijimos «Este no es el Mbappé que yo quería traer, es otro, que ha debido cambiar de sueño». Es muy joven, la presión nos afecta a todos, le llama el presidente de la República, a un chaval le afecta, aunque no tiene mucho sentido que le llame el presidente de Francia, hay más clubes allí, el presidente querrá que prospere, pero podrá prosperar en un equipo o en otro. Zidane vino al Madrid, Benzema es un grande…. No sé por qué pasan esas cosas».

El cambio de Mbappé: «Cambia, le ofrecen otras cosas, le presionan y ya es otro futbolista. No hay nadie en el Real Madrid por encima del club. Es un gran futbolista, puede ganar más que otros pero es un deporte colectivo y tenemos unos valores y unos principios que no los podemos cambiar. Le tengo cariño, hizo un esfuerzo y la presión le hizo cambiar sus circunstancias y no es fácil. Yo creo que su madre quería que viniera al Real Madrid porque era su sueño de pequeñito. Me dicen que la madre se quedó apenada».

¿Por qué no se firmó un precontrato?: «No se puede hacer, tienes que dirigirte al club que entras en negociación con un jugador y eso le produciría a él una gran perturbación y lo más sensato era terminar a que termine. El PSG lo haría público y sería una presión añadida muy difícil de soportar. El Mbappé que iba a venir aquí no es este. Si es así prefiero que se quede en el PSG. Yo quiero al del sueño. ¿Imposible en tres años? Dentro de tres años todos calvos… Este Mbappé no es mi Mbappé, que se niega a hacer un acto publicitario con su selección… yo eso no lo quiero. Ha podido ser un lapsus pero creo que le han confundido».

¿Cómo se entera?: «Me pone un mensaje y le contesto. Yo ya veo que no era el Mbappé que yo quería. Ningún jugador en la historia del Real Madrid ha estado por encima de los demás y esto es un juego colectivo, no vamos a hacer ninguna cesión que ponga en riesgo al colectivo».

Presiones sobre Mbappé: «Se ha alargado el fichaje y por lo que sea ha cambiado de opinión. No es fácil que te llame el presidente de la República, la alcaldesa de París, que no te vayas… Eso en Francia. Y luego en Qatar te ofrecen unas cosas que te vuelven un poco loco, te ofrecen una influencia en el aspecto deportivo desproporcionada para un jugador…»

Mbappé negándose a participar en actos de la selección: «Un jugador no es un cantante ni un actor de cine, es un jugador de un colectivo en el que todos están en igualdad de condiciones, nadie está por encima de los demás. Creo que lo que más le ha podido influir es la presión política, entiendo que él estaría muy bloqueado. Está diciendo toda la vida que su sueño es jugar en el Madrid y al final… lo ha tenido que pasar muy mal, uno intenta salir por la vía por la que antes se le acabe el pánico. No me cabe en la cabeza que el Rey llame aquí para decirle al Betis que no se vaya no sé qué jugador»

¿Entrenará Zidane al PSG?: «Siempre le he oído que era un hombre del Real Madrid y de la selección francesa. Podría también cambiar de opinión».

Florentino, sobre el mercado de fichajes

¿Por qué no fichó a Haaland?: «Tenemos al mejor 9 del mundo y no íbamos a traer a Haaland para tenerle en el banquillo, ¿no? ¿Cláusula en dos años? No lo sé. Ahora no tenemos más interés que formar el nuevo equipo con los jóvenes que tenemos y algún refuerzo».

¿Se ha terminado el mercado de verano?: «De momento hemos parado, porque no nos caben más. Ahora queda todo el trabajo, que es julio y agosto, a ver qué jugadores salen. Si Benzema se constipa habrá un sustituto pero para ese día que se constipe, no para dejarle en el banquillo. ¿Asensio? El director deportivo es José Ángel».

Elogios a Ancelotti: «Le dije gracias por venir. El ambiente que se respira este año es muy bueno, una gran atmósfera, un hombre que trata muy bien a todos los jugadores, una gran preparación física que corríamos más que nadie… Ha sido un año para enmarcar».

La plantilla: «Hay un ejemplo en el partido contra el City y están los veteranos fuera del campo y están los niños jugando y les están animando, para que metan el segundo y esa comunión que hay entre jóvenes, veteranos y público es una cosa mágica».

Cuando fue a fichar a Benzema en 2009: «Le dijeron que venía yo y dijo «El de los galácticos». Estaba muy cortado, tenía 20 años, le dije si quería ir al Madrid y asentía con la cabeza».

Los Galácticos: «Lo de los Galácticos fue… teníamos una situación muy mala y dimos un golpe encima de la mesa y trajimos a los mejores. Montamos un ambiente donde los patrocinadores cambiaron. Teka pagaba 400 millones y Siemens pagó 4.000. El problema del Madrid era que ingresaba poco y así ingresamos más».

Ahora no hay Galácticos: «Los grandes jugadores no te los venden o valen mucho dinero. Nosotros tenemos cláusulas de 1.000 millones. Tenemos a Vinicius, Rodrygo, Valverde, Militao… ¿Problemas para renovar a Vinicius? Ninguno. Él siempre dice que no se mueve del Madrid».

Qué entrenador le animó a vender a Vinicius: «No lo sé. Nadie quiere vender a Vinicius. Yo creo que va a ser Balón de Oro seguro, como lo va a ser ahora Benzema. Alguno se ponía nervioso, igual que Rodrygo o Valverde. Creo que otro que va a alucinar es Rodrygo. Vinicius vino un niño de 18 años, que viene al Castilla, no es el que ahora conocemos. Cada año va mejorando».

La etapa de Bale: «Ha sido uno de los grandes jugadores del Madrid, acuérdate de Kyiv, Valencia, Lisboa… Es un jugador espectacular y yo le he querido mucho».

Hazard: «Ha tenido muy mala suerte, es que nada más llegar un compañero suyo de selección le pega una patada y tiene las placas, ahora se las han quitado y estará mejor. Él tiene mucha ilusión con este año. Ese deseo lo tiene y tenemos que creer en él».

Las cifras del nuevo Bernabéu: «El estadio está en el mejor sitio de Madrid. Jugamos 26 o 27 partidos al año y se nos ocurrió que ese sitio tan céntrico vamos a cerrarlo y que sea el centro de entretenimiento más grande de Europa. Será una fuente de ingresos importante para nosotros. Si hubiera estado en las afueras pues no se hubiera podido. Hemos aprovechado la ubicación. Hemos hecho un acuerdo con la empresa de explotación de estadios de lo que no sabemos hacer nosotros, que es muy bueno».

Tebas apoya al Madrid con el PSG: «Tebas desde luego no apoya al Real Madrid, no me siento apoyado por Tebas, me siento perjudicado, también tenemos un pleito por un acuerdo de LaLiga que a nuestro modo de ver es ilegal. Es ilegal seguro. Incumple un decreto-ley, el de que nosotros cedemos los derechos de TV a LaLiga para su comercialización, en régimen de competencia y por tres años. Y no es así».

Tribunales: «Vamos a ir hasta el final»

Laporta no cede ante CVC: «El Barça es un club serio, que ha denunciado una legalidad y que difícilmente va a entrar después, sería un absurdo»

Situación económica: «En la vida hay situaciones económicas mejores o peores. El Barça es uno de los grandes clubes que hay en el mundo, que tiene un valor de 4 o 5.000 millones de euros, podrá pasar por una situación difícil pero tiene mecanismos para salir adelante y además lo deseamos todos. En LaLiga deben ser los directores deportivos del Barça, dicen a quién pueden o no fichar, dejen al Barça. El Barça es un gran club, a mi modo de ver somos los dos mejores equipos del mundo y cuando juegan un Clásico lo ven 600 millones de personas».

Lewandowski y el Barça: «Es un jugador que no está libre, pero yo creo que es muy bueno»

La marcha de Messi: «También se despidió Marcelo entre lágrimas con jugadores tan buenos y tan queridos, el día que se van cómo no van a llorar. Pero yo no me alegro porque se vaya nadie. Si pudiera venir Lewandowski fenomenal. Todo lo que sea que la Liga prospere…».

Buenas relaciones con los equipos rivales: «Soy fiel al Madrid de los valores. Nunca me he metido ni con un árbitro ni con un jugador ni con nadie, me daría vergüenza. ¿Fichar a Gavi? Dígaselo a José Ángel Sánchez… Yo no creo que para que a mí me vaya bien a otro le vaya mal».

El momento del Barça y su relación con Laporta: «Es un club que vale mucho dinero y que pueden pasar una mala época. Hay que hacer las cosas que hay que hacer cuando se está en una mala situación. Laporta lleva poco más de un año, las cosas no se arreglan de la noche a la mañana. Tengan paciencia y verán que habrá grandes Clásicos. No hablamos todos los días pero sí cuando algo nos preocupa. Tenemos buena relación»

Atlético: «Gil Marín hizo lo que quería o lo que tenía que hacer, está en el grupo de los 12 y algunos firmaron una carta por dar satisfacción al presidente de la UEFA y esa sociedad existe».

El pacto de no agresión con el Atlético: «¿Fichar a Joao Félix? No hay ningún pacto de no agresión, hablaríamos con el club a ver si lo quieren vender y si no pues no hay nada que hacer»

Se alegra de los triunfos del fútbol español: «Yo no soy forofo, me alegro si gana un título europeo el Atlético más que un extranjero. Todo lo que tenga trascendencia grande del fútbol español me parece bien. Yo soy forofo… contenido».

Creía en las remontadas: «En el primer partido ante el PSG nos sobraron 20 minutos. ¿Más morbo el PSG? No, queremos ganar la Champions. No es el enemigo. Ni el Chelsea ni el City. Todos los que compiten son amigos, nos llevamos bien con todos.

El PSG quiso a Tchaouméni: «Contó Tchaouméni que alguien le dijo que si quería ir al PSG, no sé quién, alguien. Mbappé le dijo que si quería ir al PSG y él dijo que no. Eso pasa muchas veces, cuando hay contrataciones no es fácil, se habla, hay varios clubes, le ha querido el PSG, el Liverpool y el Madrid que yo sepa».

Clubes estado: «Cuando uno se pone a jugar no piensa quién es el propietario».

Superliga: «Por supuesto que sigue viva, ahora mismo hay una cuestión en el Tribunal de Luxemburgo, habrá una vista dentro de poco y se pronunciará al respecto a las cuestiones que hemos planteado. Creemos que tenemos derecho, dentro de la Comunidad Europea, a organizar competiciones entre nosotros, con la UEFA. Entendemos que UEFA es un monopolio y en esa Europa de los 27 un pilar es el de la competencia».

Expulsado de la Champions: «Nunca hemos tenido ese miedo, eso fue al principio que lo dijeron»

Los incidentes en la final de la Champions: «Ese espectáculo no se puede dar nunca en la vida, a la UEFA preguntamos qué criterios se tienen en cuenta para el cambio de sede y al gobierno francés que por qué nos han desprotegido a todos. Las aficiones sufrieron robos, violencia. Nos han pedido perdón. ¿Por qué se elige ese sitio si todo el mundo sabía que en ese sitio o tienes unas grandes medidas o hay problemas? Algunas personas tuvieron que pasar la noche en el hospital. Que nos cuenten por qué escogieron París. Dicen que como nosotros jugamos un partido contra el PSG y perdimos 1-0 y entre ese partido y la vuelta es cuando se produce el cambio de sede, hay gente que piensa que los que ganan allí dijeron que iban a ganar en el Bernabéu y a ver si llegaban a la final».

Su visita: «Tranquilo. Estoy tranquilo porque le dije que si ganaba la Champions venía aquí y aquí estoy. No siempre se gana pero ganamos muchos años. A partir de las eliminatorias hemos tenido tres partidos mágicos en el Bernabéu, ha sido una Champions que la recordaremos toda la vida. Se tienen que dar una serie de condiciones que este año se han dado, entrenador nuevo, gente joven nueva y un ambiente y una atmósfera que diría Ancelotti, que ha sido un acierto, que es que los jugadores del Real Madrid son madridistas y eso se nota».

Test rápido para Florentino

Un lugar para perderse: Madrid

Lo primero que hace por la mañana: Ir al baño y afeitarme

Cuantas horas duerme: Seis o siete

Última vez que se puso pantalones vaqueros: Hace tiempo…

Cuántos trajes tiene: Muchos pero iguales

Qué música escucha: Ahora no tengo tiempo para escuchar música. Trabajo todas las horas del día

Película favorita: Love Story

Última vez que condujo: Todos los días que quiero, los fines de semana voy a comer con mi familia con mi coche

Echa de menos ser una persona anónima: No voy por la calle

Plan si pudiera pasar inadvertido: Dormir

¿Ha jugado al fútbol?: Sí, mi sitio es el de Modric

Ídolo de la infancia: Di Stéfano

Último que ha cocinado: Sería un huevo frito y hace muchos años

Un jugador que no ha podido fichar: Todos los que he querido los he fichado

Cuántos jugadores se ofrecen: Los periódicos están llenos de noticias que generan los representantes de los jugadores

José Ángel Sánchez: Es el mejor ejecutivo del fútbol que he visto en mi vida y habrá. Está dotado para llevar un club de fútbol

Café con Tebas, Ceferin o Rubiales: Con los tres, no me enfado con nadie.

Ser presidente del gobierno: No

Mejor político que ha conocido: Le tengo mucho cariño a todos los que han sido presidentes pero soy de UCD, de Adolfo Suárez

Cuando deje de ser presidente: Me gustaría estar en una fundación o una ONG