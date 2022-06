El «Beatle» McCartney cumple 80 años

***Luego de una vida llena de éxitos tanto con los Beatles como en solista, McCartney aterriza a los 80 años derrochando mucha energía sobre los escenarios.

El ex Beatle Paul McCartney cumplirá 80 años este sábado 18 de junio, fecha para celebrar a uno de los íconos más grandes en la historia de la cultura popular, y de la música y del mundo en general.

Paul, quien nació en 1942 en Liverpool, Inglaterra, comenzó su carrera muy joven cuando a los 15 años conoció a John Lennon en una fiesta, poco después del fallecimiento de su madre.

Posteriormente George Harrison y Ringo Starr se unieron a Paul y John, para formar The Beatles, un grupo que sin su música no se podrían entender muchas etapas de la cultura pop de los últimos 60 años.

Paul se involucró en la música desde muy joven pues su padre fue un músico aficionado al jazz inscribiendo a su hijo en clases de piano, pero Paul prefirió hacerlo de manera autodidacta y de oído. Su madre fue enfermera.

El ex Beatle entró al coro de una iglesia en Liverpool, pero no lo aceptaron con el argumento de que no tenía la voz para ser parte del mismo.

A finales de los años 50, luego de tocar en fiestas privadas en Liverpool, el grupo que decidió quedarse con el nombre de Beatles tras varias denominaciones, actuó en la ahora histórica The Cavern, un pub underground en Liverpool, para posteriormente firmar un contrato que los llevó a Hamburgo en 1960.

La popularidad del grupo fue en aumento y de manera desmedida, algo nunca visto en la historia de la humanidad hasta estos días, para crear la llamada Beatlemanía con la salida de su primer sencillo, Love Me Do, en 1963.

Lennon y McCartney son el dúo compositor más exitoso y más reconocido de todos los tiempos y sus canciones han sido interpretadas y reproducidas por cientos de artistas en todo el mundo y en varios idiomas.

Los cuatro de Liverpool fueron revolucionando con el paso de los años, y en 1967 el álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band los colocó en un nivel muy superior.

Luego de la ya famosa separación del grupo por las presiones, las drogas, los negocios fallidos y los nuevos amores, Paul fue el primero del grupo en triunfar como solista.

Posteriormente fundó Wings, al lado de su esposa Linda Eastman y el guitarrista Denny Laine, y crearon una serie de éxitos como Band on the Run y Live and Let Die, tema ganador del Oscar por una película del mismo nombre de James Bond.

Paul comenzó entonces a trabajar de manera definitiva como solista hasta estos días.

En 1966 comenzó a surgir una serie de rumores que hasta estos días sigue siendo un tema polémico, cuando se dijo que Paul había muerto en un accidente de tránsito, y que su lugar fue tomado por un doble. Nada más falso que eso.

Ya como solista, Paul hizo dúos con grandes artistas en los inicios de los 80 como Stevie Wonder y el Rey del Pop, Michael Jackson, con cuyas canciones alcanzaron las primeras posiciones de Billboard.

En 2021 salió en el streaming de Disney+ el documental Get Back, en el que el cineasta Peter Jackson trabajó con todo el metraje obtenido en las sesiones de Let It Be, donde millones de espectadores pudieron atestiguar ese acto milagroso en la escena en la que Paul con George y Ringo comienza con los primeros tonos de Get Back, hasta que da forma completa a la canción.