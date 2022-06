Diosdado responsabiliza a opositores de ataques a Guaidó

*** Sobre la presencia en el acto de Cojedes de la dirigente del PSUV Nosliw Rodríguez, Cabello dijo que se publicó una foto fuera de contexto de la parlamentaria para acusarla de los hechos.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, dijo que grupos terroristas de Voluntad Popular, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, son los responsables de los enfrentamientos violentos que han ocurrido en actos de Juan Guaidó en Cojedes y el Zulia.

El dirigente rojo indicó que “Por donde pasa Voluntad Popular hay violencia. Son ellos mismos los que generan sus actos de violencia y después quieren echarle la culpa al resto de Venezuela”.

Dijo Diosdado que con tales hechos, grupos de esos partidos le han faltado el respeto al pueblo venezolano ya que la violencia es peor porque atacan en masa.

“El que siembra vientos recoge tempestades, es un viejo dicho. Si algo está relacionado con la violencia son esas organizaciones terroristas que dicen hacer política en Venezuela”, expresó Cabello sobre partidos de oposición.

Acerca de la presencia en el acto de Cojedes de la dirigente del PSUV Nosliw Rodríguez, indicó que se publicó una foto fuera de contexto de la parlamentaria para acusarla de los hechos.

Consultado sobre la realización de unas elecciones internas en la oposición para elegir a un nuevo líder, el dirigente del partido de gobierno expresó que es un buen deseo si la oposición tuviese objetivos comunes. En ese sentido indicó que hay diversos grupos acompañados por sectores empresariales o financieros y grupos que obedecen órdenes directas de EEUU.

En otro orden de ideas, Cabello calificó de delincuente y mafioso al senador estadounidense Marco Rubio, quien llamó a procesar el alerta roja de la Interpol contra Nicolás Maduro.

“Marco Rubio es un delincuente, que es senador en EEUU, pero un delincuente. Pablo Escobar Gaviria también lo era, pertenecen a mafias, se manejan con mafias, tiene familiares cercanos condenados por narcotráfico, es un mafioso extorsionador y lo consideran alguien absolutamente irracional en la política”, señaló Diosdado.

“Quien sí tiene elementos para que se le solicite un código rojo es Marco Rubio, por participar en la conspiración para asesinar a un presidente”, añadió Cabello.

Sobre las elecciones en Colombia, el dirigente pesuvista llamó a que el pueblo decida y se respeten los resultados, a la vez que deseó que no se produzcan irregularidades.

“Ojalá haya boletas para todos los que quieren votar y no haya necesidad de recurrir a fotocopias; que no haya centros de votación donde la gente dice que su voto no está, que no haya centros donde se dice que hay gente que votó como 20 veces; que se genere un nuevo período de paz. La paz de Colombia es la paz de América”, sostuvo.