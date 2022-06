Bitcoin en caída libre

0 SHARES Share Tweet

***Una de las causas del desplome de la criptomoneda es el temor a una fuerte subida de los tipos de interés en Estados Unidos y a una recesión lo cual también sacudió el lunes los mercados mundiales.

El bitcoin vio cómo su precio se desplomaba luego que el 13 de junio rondara los $22,000, su valor más bajo desde diciembre del 2020. La criptomoneda más famosa pasó de rondar entre los $29,000 y $32,000 durante el 28 de mayo y el 12 de junio, a caer ese día en su peor marca desde diciembre del 2020, solo que hace 18 meses el precio mantenía una tendencia al alza.

El temor a una fuerte subida de los tipos de interés en Estados Unidos y a una recesión sacudió ayer los mercados mundiales, incluyendo al de criptomonedas, tras la publicación de unas cifras de inflación estadounidense más elevadas que lo previsto.

La mala racha ha evitado que la moneda toque los $40,000 alcanzados el 28 de abril pasado, así como que se aleje aún más de los históricos $69,000, generando pérdidas en su valor más alto equivalentes al 68.1 %.

La moneda virtual empezó a recuperarse y alcanzó los $24,000 en la mañana del 13 de junio, pero volvió a caer y hasta las 6:00 p.m. cuando su precio rondó los $22,482.

El máximo valor que logró fue de $27,139 y el mínimo se situó sobre los $22,111.

Otros activos reportaron cifras negativas también. Ethereum bajó 16.53 % su valor y hasta la tarde de ayer tenía un precio de $1,221.43, mientras que el valor de tether cayó un 0.10 % y se posicionó sobre los $0.99 .

USD Coin (USDC) bajó un 0.07 % su valor y reportó una cotización de $1, y BNB (Binance) bajó hasta un 14.12 % a un precio por $222.57.

El bitcoin es moneda de curso legal en El Salvador desde septiembre del 2021, periodo desde el cual se han comprado 2.301 bitcoin por una inversión estimada en $105.5 millones.

Medios internacionales como Bloomberg Línea estimaron que estos números rojos han provocado que las inversiones en activos digitales efectuadas por el Gobierno de El Salvador pierdan casi la mitad de su valor en las últimas horas.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, descartó que el país esté teniendo pérdidas en sus inversiones con bitcoin y tachó de “tendenciosos” los reportajes elaborados al respecto.

“Yo lo he dicho reiteradamente, en especial con una supuesta pérdida de $40 millones, que no se ha dado, porque no hemos vendido las monedas”, dijo Zelaya.

Por su parte la bolsa de Nueva York cerró con una fuerte caída ayer, temerosa de que la Reserva Federal aumente sus tasas de interés por encima de lo esperado ante la inflación persistente en EE. UU.

El Dow Jones perdió 2.79% a 30,517.06 puntos, el tecnológico Nasdaq 4.68% a 10,809.22, y el S&P 500 de las mayores empresas en bolsa 3.87% a 3,749.91 unidades.

El S&P 500, considerado como el índice más representativo del mercado, perdió más de 20% desde su máximo histórico anterior conseguido en enero (-22% al cierre del lunes).

Las bolsas europeas cayeron también. El índice CAC 40 de París perdió 2.67%, mientras que la bolsa de Fráncfort cedía 2.43%. Londres perdió 1.53%, en tanto que en Madrid el índice Ibex-35 retrocedió 2.47%.