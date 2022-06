Diosdado espera que Cumbre no sea un monólogo

***El dirigente pesuvista aplaudió que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, defendiera a los países que fueron excluidos.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, condenó la posición del gobierno de Joe Biden con Venezuela, tras excluirla de la Cumbre de las Américas, en la que tampoco participará Cuba y Nicaragua. Al respecto, Cabello dijo que «Ojalá no sea un monólogo».

Cabello aplaudió que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, defendiera a los países que fueron excluidos. «Estamos seguros de que ahí se va a escuchar la voz de todos», dijo el dirigente rojo, refiriéndose a que el mandatario del país vecino expondrá «las verdades» de los países ausentes en su participación en la Cumbre.

Por otra parte, informó que en el transcurso de la semana el PSUV desarrollará varias actividades, específicamente «tribunas antiimperialistas» en todos los estados de Venezuela.

Estados Unidos confirmó este lunes que no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas por la situación de la democracia y los derechos humanos en las tres naciones.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó en rueda de prensa que no asistirá a la Cumbre: «Ya puedo informarle al pueblo que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, el canciller Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América«.

Según AMLO, Estados Unidos está actuando con «odio», y están haciendo sufrir a lo que calificó como «un pueblo abnegado y digno», refiriéndose a Cuba.