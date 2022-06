Putin: Atentado en marzo y tratamiento contra el cáncer en abril

*** Vladimir Putin habría sufrido un atentado en marzo y un tratamiento contra el cáncer en abril, informa en exclusiva Newsweek.

La salud de Vladimir Putin es un tema de intensa conversación dentro de la administración Biden después de que la comunidad de inteligencia produjera su cuarta evaluación exhaustiva a finales de mayo. El informe clasificado de EE.UU. dice que Putin parece haber resurgido después de someterse a un tratamiento en abril por un cáncer avanzado, dicen a Newsweek tres líderes de inteligencia de EE.UU. que han leído los informes.

Las evaluaciones también confirman que hubo un intento de asesinato contra Putin en marzo, dicen los funcionarios.

Los funcionarios de alto rango, que representan a tres agencias de inteligencia distintas, están preocupados por el hecho de que Putin esté cada vez más paranoico en cuanto a su control del poder, una situación que hace que el rumbo en Ucrania sea rocoso e impredecible. Pero es una situación que, según ellos, también hace que las perspectivas de una guerra nuclear sean menos probables.

«El control de Putin es fuerte, pero ya no es absoluto», dice uno de los altos funcionarios de inteligencia con acceso directo a los informes. «El pulso dentro del Kremlin nunca ha sido más intenso durante su gobierno, todo el mundo siente que el final está cerca».

Los tres funcionarios -uno de la oficina del Director de Inteligencia Nacional, otro un oficial superior retirado de la Fuerza Aérea y otro de la Agencia de Inteligencia de Defensa- advierten que el aislamiento del líder ruso hace más difícil para la inteligencia estadounidense evaluar con precisión el estado y la salud de Putin.

«Lo que sabemos es que hay un iceberg ahí fuera, aunque cubierto de niebla», dice el dirigente de la DNI, que se comunicó con Newsweek por correo electrónico y pidió el anonimato para hablar de asuntos delicados.

«Una de las fuentes de nuestra mejor inteligencia, que es el contacto con personas externas, se secó en gran medida como resultado de la guerra de Ucrania», dice el alto funcionario de la DIA. «Putin ha tenido pocas reuniones con líderes extranjeros», dice el funcionario, cortando las percepciones que a veces se pueden obtener en los encuentros cara a cara. «El aislamiento de Putin ha aumentado así los niveles de especulación».

«Tenemos que ser conscientes de la influencia de las ilusiones», advierte el líder retirado de las Fuerzas Aéreas. «Aprendimos -o no aprendimos- esa lección por las malas con Osama bin Laden y Saddam Hussein».

Una imagen de hombría

Vladimir Putin, que monta a caballo y juega al hockey, ha sido durante años la imagen de la masculinidad y la vitalidad, un personaje cuidadosamente elaborado por el Moscú oficial y utilizado a menudo por los propagandistas del Kremlin para contrastar al líder ruso con sus homólogos estadounidenses.

Luego vino la larguísima mesa que Putin utilizaba en el Kremlin para grabar las fotos de sus reuniones importantes, y que llegó a simbolizar su paranoia y su miedo físico.

La mesa más reciente fue el lugar de la reunión de Putin con el presidente francés Emmanuel Macron el 7 de febrero, justo dos semanas antes de la invasión de Ucrania. Para la comunidad de inteligencia, la larga mesa y el comportamiento de Putin con Macron se convirtieron en una línea de base para medir el declive del presidente ruso.

«No hubo apretones de manos, ni abrazos cálidos, y lo notamos», dice el líder del DNI. Dijo que la inteligencia francesa tenía muchas observaciones de la reunión y el viaje a Moscú, declinando dar detalles sobre lo que se informó al gobierno de Estados Unidos.

Luego vino la reunión del 21 de abril de Putin con el ministro de Defensa ruso Sergey Shoigu, esta vez en una pequeña mesa, el tono todo verde y pacífico. Muchos se centraron en Shoigu, que había estado ausente de la escena pública. Pero era Putin quien había estado ausente durante gran parte del mes, y estaba lejos de ser una imagen de salud, encorvado en su silla y agarrando la mesa con la mano derecha.

Algunos observadores dedujeron que el líder ruso tenía la enfermedad de Parkinson. Otros insistieron en que sólo se trataba de su entrenamiento armamentístico en la KGB, refiriéndose a su postura rígida y a su forma de caminar, siempre con el brazo derecho listo para meter la mano dentro de la chaqueta en busca de una pistola. El vídeo fue examinado minuciosamente por analistas de la comunidad de inteligencia, algunos formados en diagnóstico a distancia y otros en psiquiatría. Se analizaron muchas piezas de inteligencia para la Casa Blanca: el consenso era que Putin estaba enfermo y probablemente moribundo. Parecía estar dando un buen espectáculo. Pero tal vez el aislamiento de COVID había enmascarado un declive que sólo ahora estaba saliendo a la luz de forma más vívida.

La aparición del «Día de la Victoria» el 9 de mayo fue la siguiente, donde un líder ruso notablemente hinchado se sentó desplomado. La salud de Putin y su incapacidad (o reticencia) para declarar la victoria en Ucrania iban de la mano. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos coincidió en que su situación era más grave de lo que se creía, y su agotamiento físico se correspondía con el propio agotamiento de Rusia.

Tres días después, el jefe de la inteligencia ucraniana, el general de división Kyrylo Budanov, declaró a la cadena británica Sky News que Putin se encontraba en un «estado psicológico y físico muy malo y está muy enfermo», y añadió que había planes dentro del Kremlin para derrocar al líder ruso.

En ese momento se confirmó el rumor de que la gente de seguridad del Kremlin había descubierto un complot ruso para asesinar a Putin. La CIA y los servicios de inteligencia extranjeros estaban recogiendo historias constantes de discordia en la cúpula de los ministerios de seguridad nacional, así como el deseo por parte de los diplomáticos rusos de desertar a Occidente.

«Alguien que antes era visto como omnipotente, ahora era visto principalmente como luchando contra el futuro, el suyo en particular», dice el líder del DNI.

El efecto Saddam y Bin Laden

Cuando empezaron a circular informaciones serias sobre la enfermedad de Putin, se advirtió a los dirigentes estadounidenses que no sacaran conclusiones precipitadas, recordándoles los ejemplos de «inteligencia» caliente sobre Osama bin Laden y Saddam Hussein que dieron forma a la política de Estados Unidos y luego resultaron cuestionables.

En el caso de Saddam, la cuestión era si estaba perturbado psicológicamente y qué haría después con sus armas de destrucción masiva. En el caso de Osama bin Laden, antes y después del 11-S, se trataba de saber si se estaba muriendo, probablemente de una enfermedad renal, y cómo eso podría influir en sus decisiones.

Aunque los servicios de inteligencia estadounidenses sabían poco sobre el líder de Al Qaeda (y no prestaron suficiente atención a lo que sabían antes de los atentados contra el World Trade Center y el Pentágono), el estado de su salud fue una parte constante de los informes a finales de la década de 1990. El rumor más persistente era que Bin Laden estaba débil y frágil, y que necesitaba diálisis periódicas que probablemente no estaban disponibles en una cueva. El presidente pakistaní Pervez Musharraf afirmó que Bin Laden se estaba muriendo; otros funcionarios pakistaníes -la fuente de gran parte de la información sobre Bin Laden- estuvieron de acuerdo.

A lo largo de esos años, el gobierno saudí siempre estaba listo con algún chisme sobre su hijo nativo, chismes que siempre eran negativos, cuestionando sus logros y su piedad. Un joven Bin Laden se prostituía y salía de fiesta en Beirut y en la Riviera, decían los rumores. Bin Laden no se graduó en la universidad, abandonando los estudios. Bin Laden no fue realmente a Afganistán tras la invasión soviética. Bin Laden no luchó una vez que fue. Los medios de comunicación recogieron todos estos rumores, al igual que los dirigentes estadounidenses, sin tener en cuenta que los pakistaníes informaban de lo que creían que disuadiría a Estados Unidos de centrarse demasiado en Bin Laden, mientras que los saudíes pensaban que despreciar su honor y devoción religiosa disuadiría a más jóvenes de seguir al hijo renegado.

La clave del poder de Bin Laden sobre sus ferozmente leales discípulos se perdió en las ilusiones: sus agravios con Occidente eran también los de ellos.

«Lo que Musharraf tiene que decir tiene más peso [con los responsables políticos estadounidenses] que cualquier cosa que pueda decir la CIA», dice el alto dirigente de la Fuerza Aérea a Newsweek. «Lo que los saudíes dicen a sus homólogos estadounidenses puede ser increíblemente influyente. Así, muchos querían creer que estaba enfermo y no podían creer que fuera el líder carismático que era.

«¿Está Putin enfermo? Sin duda. Pero no debemos dejar que la espera de su muerte impulse acciones proactivas por nuestra parte. Un vacío de poder después de Putin podría ser muy peligroso para el mundo».

Saddam Hussein era considerado uno de los hombres más peligrosos del mundo, con evaluaciones psicológicas de la CIA que lo retrataban como un loco, un hombre que nunca renunciaría a sus armas de destrucción masiva, un hombre tan odiado y vulnerable que tenía que dormir en una cama diferente cada noche. Las pruebas de que Saddam no tenía armas de destrucción masiva fueron ignoradas por los líderes de la administración Bush, que creían saber más.

Pero la CIA no fue la única culpable de la falsa creencia de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Las evaluaciones de alto nivel ofrecidas por líderes extranjeros tuvieron un enorme impacto.

«Hosni Mubarak [de Egipto], Abdullah [de Jordania], el propio gobernante de Kuwait, todos ellos dijeron a los líderes de la administración Bush que Irak tenía armas de destrucción masiva», dice el líder retirado de la Fuerza Aérea. ¿De dónde sacaron los líderes extranjeros su información? Del propio Saddam Hussein: fue un engaño intencionado por parte del líder iraquí para persuadir a la administración Bush de que no invadiera y buscara un cambio de régimen, una amenaza implícita de que utilizaría las armas de destrucción masiva si lo hacían.

En algunos casos, coinciden ahora los expertos, parte de esa información de los líderes extranjeros, compartida cara a cara con los homólogos de Bush, no circuló ampliamente en la Agencia. Hubo un choque entre los análisis técnicos que a menudo dudaban de la existencia de armas de destrucción masiva y la convicción de los dirigentes de Bush de que la comunidad de inteligencia estadounidense era víctima del pensamiento de grupo y de que las negaciones públicas de Saddam sobre las armas de destrucción masiva eran mentiras. (De hecho, eran sus susurros confidenciales los que eran mentira). Esa brecha cognitiva contribuyó a llevar a la guerra.

¿Una fecha de caducidad?

La última evaluación de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos para el presidente Biden y otros altos dirigentes supuso un giro para el líder ruso después de que el informe anterior, elaborado unas dos semanas antes, lo retratara como gravemente enfermo. En un día -el 26 de mayo- realizó su primera visita pública a un hospital militar de Moscú. Tuvo una llamada telefónica con el primer ministro italiano Mario Draghi. Y habló en una conferencia empresarial rusa por vídeo. Cada una de sus apariciones fue analizada con lupa. Este lunes, Putin mantuvo una llamada telefónica con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en la que ambos discutieron la posibilidad de una reunión cara a cara con el presidente ucraniano Zelensky.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, descartó cualquier idea de que Putin esté enfermo en una entrevista en la televisión francesa el pasado fin de semana. «No creo que una persona en su sano juicio pueda sospechar ningún signo de enfermedad o dolencia en este hombre», dijo Lavrov, citando las recientes apariciones públicas de Putin.

«La insistencia de Lavrov en que todo es normal es tanto una declaración de lealtad a Putin como un diagnóstico al que hay que prestar atención», dice el funcionario de la DIA. El funcionario dice que Putin sigue siendo «desafiado» tanto en su salud como en su liderazgo.

¿Se están aplicando las lecciones de Bin Laden y Saddam a Vladimir Putin? ¿Está luchando contra los oponentes del Kremlin y en guerra con sus propias agencias de inteligencia? ¿Se está muriendo? ¿Qué -o quién- viene ahora? Estas son las cuestiones con las que está lidiando la administración Biden, incluso cuando insiste públicamente en que los rumores de que Putin se está muriendo son sólo rumores.

«Incluso si están de acuerdo en que la inteligencia [que Putin está muriendo] es fiable», dice el alto dirigente del DNI, «no pueden apostar por una fecha de caducidad ni señalar su apoyo a una Rusia sin Putin». Tanto el presidente Biden como el secretario de Defensa, Lloyd Austin, han dejado entrever su deseo no sólo de un cambio de régimen, sino también de la caída de Rusia, y ambos se han retractado desde entonces de sus poco delicadas declaraciones.

«Una Rusia con armas nucleares sigue siendo una Rusia con armas nucleares, sea Putin fuerte o débil, esté o no esté, y no querer provocar a él o a su potencial sucesor para que piensen que estamos empeñados en su destrucción es una parte importante de la estabilidad estratégica continuada», dice el funcionario del DNI.

El líder de la DIA argumenta que, en cierto modo, «que Putin esté enfermo o se muera es bueno para el mundo, no sólo por el futuro de Rusia o por el fin de la guerra de Ucrania, sino por la disminución de la amenaza del hombre loco de la guerra nuclear».

«Un Putin debilitado -un líder obviamente en declive, no uno en la cima de su juego- tiene menos influencia sobre sus asesores y subordinados, digamos, si ordena el uso de armas nucleares».

Como explica el funcionario, un Putin fuerte podría abrirse camino, superando las objeciones de ministros y comandantes. Pero un Putin dañado (y aquí el funcionario menciona a Donald Trump como un ejemplo similar), «uno que podría no estar en control de todas sus facultades, simplemente no tiene ese tipo de influencia».

«Putin está definitivamente enfermo… si va a morir pronto es mera especulación», dice el funcionario de la DIA. «Aun así, no deberíamos estar tranquilos. No deberíamos responder a nuestro propio correo, si se quiere, creyendo sólo en la inteligencia que afirma nuestro propio resultado deseado. Sigue siendo peligroso, y el caos nos espera si muere. Tenemos que centrarnos en eso. Estar preparados».