Piqué deja a Shakira por una estudiante de 20 años

0 SHARES Share Tweet

***Se supo que, al parecer, Piqué estaría en una nueva relación con una rubia de 20 años, estudiante y azafata de eventos y con la que habría perdido la cabeza.

Según informaciones de medios especializados, el jugador del Barcelona Gerard Piqué vuelve a estar en el ojo del huracán, y esta vez es porque la estrella le habría sido infiel a su pareja, la cantante Shakira, lo cual está ocasionando una profunda crisis en la relación de ambos.

De hecho hay hasta detalles de cómo es la joven con la que Piqué habría puesto en peligro sus doce años de convivencia con su pareja.

Al parecer, el defensa se habría mudado a un piso de soltero en la calle Muntaner de Barcelona. Al menos así lo atestiguan varios vecinos de la zona y que podría confirmar que la crisis entre Piqué y Shakira es cierta. Fuentes bien informadas indican que “la cantante lo pilló con otra y se van a separar». Supuestamente, la colombiana tomó la decisión de separarse. «Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso ha pasado», indicaron.

La artista se marchó hace poco de vacaciones a Ibiza junto con sus hijos y sin Gerard Piqué, lo que reforzaría la teoría de que la relación no pasa por su mejor momento. Además, Shakira afronta un mal momento, tras la decisión de la Fiscalía de investigarle un supuesto fraude de 14,5 millones de euros.

Fuentes con conocimiento del caso indicaron que Piqué le fue infiel a Shakira con «una joven rubia de unos 20 años, que está estudiando y trabaja como azafata de eventos».

Añadieron que el jugador estaría «desatado» asistiendo seguidamente a locales nocturnos, como las discotecas Bling Bling y Patrón, a las que acude a los reservados junto con su compañero en el conjunto culé, el centrocampista Riqui Puig. «Se le ha visto acompañado de otras mujeres», informaron.

También se dice que la última canción de Shakira, en colaboración con Rauw Alejandro, parece estar dedicada a la crisis que vive con Piqué.

A lo largo de ‘Te felicito’, la cantante colombiana no deja de soltar perlas tales como: «Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso», entre otras estrofas bastantes elocuentes.

De confirmarse esta situación, la pareja pondría fin a 12 años de relación en el que han tenido dos hijos: Milan y Sasa. Durante ese tiempo no llegaron a casarse pues en una entrevista, Piqué soltó la perla de que «A mí me gusta tal y como estamos ahora, la manera en la que funcionamos como pareja; y no, nosotros no sentimos esa necesidad de estar casados».