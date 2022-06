El misterio de la candidatura de Ramos Allup

*** Henry Ramos Allup ni confirma ni descarta su candidatura por Acción Democrática en las primarias opositoras. Hay otros tres aspirantes en la tolda blanca.

Por Ángela Betancourt

En un muy concurrido acto nacional celebrado este jueves en la sede del Colegio de Ingenieros de Caracas, el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, dijo que “no hay fecha, pero hay regreso” a la negociación de México.

El expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela tiene claro que para el chavismo, de repente, Noruega no es buen mediador en el proceso, un punto que retrasaría el reinicio de las conversaciones.

“Para nosotros Noruega es un excelente mediador”, respondió al respecto el líder adeco. “El gobierno pone peros por todos lados. Ahora, yo creo que le interesa sentarse otra vez al proceso de negociación”.

Entrando en materia electoral, la cual está sujeta a las negociaciones en México, Ramos dijo que “a organización de las primarias corresponde a la comisión electoral que va a designar la Plataforma Unitaria, pero no se descarta que puedas pedir apoyo técnico (al CNE) para que te den las máquinas.

De esa manera, el secretario general de la tolda blanca se desmarca de posiciones como la de María Corina Machado, que rechaza cualquier participación del ente electoral. En su opinión, la asistencia técnica del CNE para las elecciones internas de la oposición “es una realidad que tiene que ser manejada”. Al fin y al cabo, es el mismo organismo con el que habrá que lidiar en las presidenciales del 2024.

Sobre la fecha, consideró que “cuando tengamos certeza de la fecha electoral, ni muy tarde ni muy temprano (se debe hacer primarias)”.

Unidad a todo trance

El concurrido acto en el colegio de Ingenieros de Caracas tuvo, como primer objetivo, ratificar que Acción Democrática se mantiene en la unidad opositora. Las aventuras de la escisión judicializada es otra cosa. «Lo que hemos planteado aquí son necesidades urgentes, no son fantasías. Son retos que debemos mantener porque la unidad es esencial. Es nuestra arma fundamental. El gobierno va a seguir con sus payasos y sus alacranes», apuntó, al tiempo que recordaba que quien desee ser candidato opositor, debe contarse en primarias «sin estar poniendo tantos peros». María Corina y Ecarri Angola habrán tomado nota.

La candidatura adeca está en veremos. Carlos Prosperi, el joven secretario de organización nacional que sustituyó a Bernabé Gutiérrez, ha estado recorriendo todo el país. Su perfil ha subido mucho y las bases del partido lo abrazan cada día más. Sin embargo, fuera de la tolda adeca, todavía es una figura relativamente desconocida. Otros dos aspirantes son Edgar Zambrano y Williams Dávila, quienes dejan sujeta su candidatura a que Ramos Allup no se presente.

El secretario general adeco dijo que el partido “tiene muchos nombres que exhibir y esos dirigentes van a seguir en campaña”.

“Aquí no hay bautizados, todo el que quiera aspirar a las primarias puede hacerlo. Aquí no va a rodar una gota de sangre por la escogencia del candidato, eso va a ser un proceso absolutamente diáfano”, señaló.

Lo que sí está claro es que Acción Democrática tendrá candidato, y que de no ganar las primarias de la oposición, habrá todo el respaldo para el triunfador.

Sin embargo, Ramos mantiene un misterio sobre si se presentará o no. “Una de las cosas más importantes que ha ocurrido en todo este proceso es que Henry Ramos no ha abierto la boca para decir nada al respecto”, dijo este jueves. Esa posición pública es la que mantiene hasta con sus más cercanos.

Por último, Ramos no dejó pasar la oportunidad de lanzarle un dardo a quienes se prestaron para judicializar el partido.

«Si nosotros hubiéramos sido una dirección lacaya y sumisa, una dirección dispuesta a brincar como monigotes, no nos hubieran judicializado. Nos judicializaron porque no nos pudieron controlar y no nos podrán controlar jamás. Los beneficiarios de la judicialización, además, tuvieron como premio dinero en efectivo por cien mil dólares entregado a un rufián en un apartamento en La Florida. A raíz de esa judicialización chimba y mercenaria, se convocó a un Comité Directivo Nacional (CDN) chimbo. Me puse a analizar las actas de ese CDN y miren, el 95% de las personas que aquí aparecen nadie las conoce. No son de Acción Democrática. Hay incluso algunos del PSUV», dijo Ramos Allup.