Todos contra Petro: Hernández recibe apoyo masivo

0 SHARES Share Tweet

***Luego que Rodolfo Hernández recibiera el apoyo de “Fico” Gutiérrez, Sergio Fajardo dijo que probablemente se reúna con el adversario de Petro a mediados de esta semana para apoyarlo.

El candidato Federico “Fico” Gutiérrez, quien quedó en tercer lugar en las votaciones de primera vuelta presidencial, anunció su apoyo a Rodolfo Hernández para la segunda vuelta presidencial que se disputará el próximo 19 de junio.

Con el 99,89 % de mesas escrutadas, Gutiérrez obtenía el 23, 91 % de los votos (5.054.120).

«Les damos gracias a las personas que votaron por nosotros. Siempre estará por encima el país, muy por encima de nuestros intereses personales», dijo.

«Hemos tomado una decisión (…) No queremos perder el país y no queremos poner en riesgo el futuro de Colombia. Por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y Marelen», aseguró.

«Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias y para nuestros hijos. Consideramos que esa opción sería un peligro para el país», agregó Fico.

Los invito a que cuidemos el país y votemos por Rodolfo. Defendamos la democracia», puntualizó.

Por su parte, Sergio Fajardo, candidato de la colación Centro Esperanza, quien en esta ocasión solo alcanzó 888.585 sufragios, registrando apenas el 4,20 % de la votación, dijo que recibió una llamada de Rodolfo Hernández durante la noche del domingo 29 de mayo mientras se conocían los resultados del preconteo.

«He hablado con Rodolfo en el pasado, nos conocemos. Anoche me llamó y dijo que quería hablar conmigo. Del lado de Petro nadie. Pero tenemos que aterrizar con calma y sabiduría. Yo quiero aportar”, expresó Sergio Fajardo. Así mismo, anticipó que hablará con su coalición para definir si van a apoyar a uno de los dos candidatos que mantienen su aspiración presidencial.

”Tengo una responsabilidad de cómo poder aportar a Colombia y cómo empezar una nueva etapa en mi vida. Quiero profundamente a Colombia, he luchado por unas ideas que creo que muy pronto estarán más vigentes que nunca”, agregó.

Cabe mencionar que, el domingo, Rodolfo Hernández concedió una entrevista a la periodista Ángela Patricia Janiot, a quien anticipó que ya había llamado a Sergio Fajardo. Según dijo, acordaron “hablar la semana entrante, miércoles o jueves”.

Antes de las elecciones, la posibilidad de una alianza entre Hernández y Fajardo ya era tema de conversación, sin embargo, ambos candidatos mantuvieron sus intenciones de llegar a la Presidencia hasta el día de la primera vuelta. Ahora, dado que las únicas opciones son Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, el apoyo de Sergio Fajardo y la coalición sería para Hernández.