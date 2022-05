Samper feliz porque Petro restablecería relaciones con Maduro

*** Para el ex presidente colombiano Samper, una de las mejores noticias de una eventual victoria de Petro será el restablecimiento de las relaciones con Maduro.

Por Ángela Betancourt

El expresidente colombiano Ernesto Samper dijo que confía que a partir del 7 de agosto «cuando se posicione el nuevo presidente de Colombia que esperemos sea Gustavo Petro, habrá un restablecimiento de las relaciones de Colombia con Venezuela, lo puedo asegurar porque es demasiado especial nuestra relación con Venezuela».

Agregó Samper que la nación neogranadina «va a cambiar», luego de las elecciones presidenciales pautadas para este domingo 29 de mayo, aunque prefiere que el resultado se decida en la primera vuelta. Indicó que estos comicios serán uno de los más difíciles y más agitados de la historia reciente de Colombia por distintos factores internos del país.

«El mejor escenario no es la segunda vuelta, no lo digo porque vaya a perder su mayoría Gustavo Petro, que le tocará confirmar su mayoría, lo que a mí me preocupa de la segunda vuelta es que con estas dificultades en materia de garantías y de participación de actores violentos en territorios en límites de países vecinos, con focos de violencia que busque el gobierno para legitimar una posición de mano dura y militarización (…) que haya intento de comprar las elecciones y la intervención del narcotráfico, por eso pienso que el mejor escenario es ganar en primera vuelta».

El ex mandatario colombiano indicó que el vecino país está inmerso en una polarización política. «Estamos viviendo como otros países de América Latina una polarización, y en medio de esa polarización encontramos que hay dos países enfrentados, un país que se quiere quedar representado por los viejos representantes de las clases políticas tradicionales, los ex presidentes comprometidos con un proyecto de derecha, y otra parte están las personas que se han sumado al Pacto Histórico, un país que quiere entrar».



Aclaró que las elecciones no solamente no se van a suspender, sino que ya comenzaron a votar un millón de colombianos que viven en el exterior. «Las elecciones no se van a cambiar, hay un Consejo Nacional Electoral que está presidiendo, y aún si es desplazado el actual Registrador, habría un reemplazo disponible que estaría a cargo de llevar a buen puerto las elecciones» puntualizó.