“¿Qué estamos haciendo? ¿Para qué estamos aquí?”: Conmoción en EEUU por tiroteo en Texas

*** Discursos del senador Chris Murphy y del entrenador de basquetbol Steve Kerr le dan la vuelta al mundo tras masacre en Uvalde, Texas.

El tiroteo este martes en una escuela de primaria de Uvalde (Texas), donde han muerto hasta ahora 19 niños y dos docentes, ha recibido la condena de la clase política estadounidense, con los demócratas intentando resucitar el eterno debate sobre el control de armas y los republicanos evitando tocar el tema.

“¿Qué estamos haciendo? Tenemos más tiroteos masivos que días del año. Nuestros hijos tienen miedo cada vez que ponen un pie en el aula por si son los siguientes. ¿Qué estamos haciendo?”, lamentó el senador demócrata Chris Murphy con la voz rota durante el pleno, poco después de saberse la noticia.

El representante de Connecticut, cuyo emotivo discurso tuvo un amplio eco en redes y canales de televisión, subrayó que tal cantidad de tiroteos en escuelas “solo ocurre” en Estados Unidos y que estas tragedias “no son inevitables”.

Pero el legislador se dirigió directamente a sus colegas para reclamar mayor acción y menos palabras. “¿Por qué pasan todo ese tiempo para postularse al Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué pasan por toda la molestia de conseguir este trabajo, de ponerse en posición de autoridad si su respuesta ante el aumento de las matanzas, mientras nuestros hijos corren por sus vidas, no hacemos nada?”, espetó.

“Esto no es inevitable, estos chicos no tuvieron mala suerte. Esto sólo ocurre en este país y en ningún otro lugar, en ningún otro lugar los niños pequeños van a la escuela pensando que podrían ser disparados ese día”, añadió.

“Estoy aquí en este piso para suplicar, para literalmente ponerse de rodillas y rogar a mis colegas: encuentren un camino hacia adelante. Trabajen con nosotros para encontrar una manera de aprobar leyes que hagan esto menos probable

Más directamente, se dirigió al Partido Republicano, que suel rechazar cualquier intento de regulación en la venta y posesión de armas, con un fuerte lobby de la Asociación Nacional del Rifle (NRA). “Entiendo que mis colegas republicanos no estarán de acuerdo con todo lo que yo pueda apoyar, pero hay un denominador común que podemos encontrar. Hay un punto donde podemos lograr un acuerdo, que puede no garantizar que Estados Unidos nunca vuelva a ver un tiroteo masivo, que tal vez no reduzca de la noche a la mañana el número de asesinatos (…) pero haciendo algo, al menos dejamos de enviar este mensaje tácito de apoyo a estos asesinos, cuyos cerebros se rompen, que ven a las más altas esferas del gobierno sin hacer nada”.

Y es que el Congreso de Estados Unidos lleva más de dos décadas sin limitar significativamente la posesión de armas, protegida en la segunda enmienda de la Constitución.

Otro de los pronunciamientos que se viralizaron el martes fue el del entrenador de la NBA Steve Kerr, de los Golden State Warrios. “No voy a hablar de básquet. Cualquier pregunta relacionada con baloncesto no importa”, dijo en conferencia de prensa. “¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado. Estoy tan cansado de subir aquí y ofrecer condolencias a las familias devastadas que están allá afuera. Estoy tan cansado. Perdóneme. Lo siento. Estoy cansado de los momentos de silencio. Ya es suficiente”, lamentó conmocionado.

Kerr apuntó en contra de los senadores para que traten una ley de control de armas: “Hay 50 senadores en este momento que se niegan a votar sobre la ley para prohibir el control de armas de fuego, que es una regla de verificación de antecedentes que la Cámara aprobó hace un par de años. Ha estado guardada allí durante dos años. Hay una razón por la que no lo votarán: para aferrarse al poder”.

En ese sentido, la ex candidata presidencial demócrata y ex secretaria de Estado Hillary Clinton reclamó que haya más “legisladores dispuestos a detener el flagelo de la violencia armada en Estados Unidos”. “Los pensamientos y las oraciones no son suficientes. Después de años de no hacer nada, nos estamos convirtiendo en una nación llena de gritos de angustia”, declaró en redes sociales.

Por su parte, el congresista demócrata Dean Phillips dijo en redes sociales que posee un arma, pero afirmó que los padres fundadores del país “no concibieron esta carnicería cuando escribieron la Constitución”.

Desde las filas republicanas también hubo condenas por la matanza, pero sus principales líderes evitaron referirse al debate por el control de las armas.

“Horrorizado y desconsolado por la repugnante violencia contra alumnos en Uvalde, Texas. Todo el país está orando por los niños, las familias, los maestros y el personal”, apuntó en redes el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell.

El propio gobernador de Texas, el conservador Greg Abbott, quien informó de la matanza, calificó esta tragedia de “crimen sin sentido”.

Mientras, Ted Cruz, senador republicano por Texas, afirmó que estaba orando por los menores y sus familias, y agradeció el trabajo “heroico” de las autoridades que acudieron al lugar del tiroteo.

(Con información de EFE)