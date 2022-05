Maduro pedirá visa americana para ir a rumbear en festival de salsa

0 SHARES Share Tweet

*** Durante un programa radial, Maduro dijo que amaba a los Estados Unidos y aseguró conocer muy bien los barrios de Nueva York.

Por Ángela Betancourt

Nicolás Maduro reveló en un programa radial que solicitará la visa norteamericana para viajar junto a Cilia Flores a un festival de salsa que se celebrará en Nueva York el próximo 11 de junio.

“Nos vamos Cilia y yo directo a Nueva York. Me esperan en Nueva York. A mí me gusta mucho Nueva York, yo conozco muy bien Nueva York, he manejado muchísimo en Nueva York”, repitió Maduro mientras se escuchaba una salsa de fondo.

Además, aseguró conocer bien los barrios de la Gran Manzana. “En el sur de Nueva York queda la Pequeña Italia. Ahí venden unos espaguetis mundiales. Y el Barrio Chino, Manhattan, el barrio puertorriqueño y el barrio dominicano. Ahí me la pasaba yo, en las calles de Nueva York”.

Maduro sorprendió al declararle su amor a EE.UU. mientras ponía una de sus manos sobre su pecho: “Mi saludo a toda la gente buena de los Estados Unidos de Norteamérica. Amamos a los Estados Unidos de Norteamérica. Por Estados Unidos lo que tenemos es amor”.

El Festival de Salsa Boricua al que asistirá Maduro se celebrará un día después de la Cumbre de las Américas, prevista entre el 6 y el 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles.