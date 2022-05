Lula echará la casa por la ventana en su tercer matrimonio

*** Lula contraerá nupcias con una sociólogo a quien le lleva más de 20 años. La celebración contará con las más finas bebidas y un menú de altura para más de 150 invitados.

Por Irma Locantore

Rodeados de muchos lujos y excentricidades, este miércoles 18 el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, de 76 años y la socióloga Rosangela “Janja” Silva, de 52 años celebrarán su matrimonio, en una celebración que aparentemente durará nueve horas. Es el tercer matrimonio para el ex mandatario.

«Estoy enamorado como si tuviese 20 años, como si fuese mi primera novia. Me casaré de la forma más tranquila posible y haré la campaña feliz. He aprendido que cuando pierdes a tu mujer y piensas que la vida ya no tiene sentido, cuando crees que todo se acabó aparece una persona que empieza a darle sentido a tu vida otra vez», dijo muy emocionado Lula.

Rosángela Silva es natural de Sao Paulo. Estudió Sociología en la Universidade Federal do Paraná y tiene dos másters, uno en Historia por la misma institución y un MBA en Gestión Social y Desarrollo Sostenible. Janja y Lula se conocieron durante una de las «caravanas de ciudadanía», a las que el expresidente acostumbró a la ciudadanía durante su mandato (2003-2010).

Según medios brasileños, durante los 19 meses que Lula estuvo en prisión, Janja lo visitó hasta en siete ocasiones. «Solían charlar durante casi una hora, pero sin derecho al vis a vis, una situación de la que Lula se quejaba a menudo. Desde que se comprometieron, en prisión, Lula lleva un anillo en la mano derecha».

El expresidente brasileño es viudo de Marisa Letícia Rocco, con quien estuvo casado más de 40 años y que falleció en febrero de 2017. Con Rocco tuvo tres hijos: Fábio, Sandro y Luís y adoptó a Marcos, hijo de una relación anterior de Marisa.

Con respecto a la boda, se sabe que el vestido que lucirá Janja es una creación de Heló Rocha, y el menú de altura lo preparó la chef Bela Gil, quien es amiga de la pareja y se encuentra entre los 150 invitados a la fiesta. Al menos habrá 11 islas gastronómicas que ofrecerán opciones de comida árabe, pasta, carne y una variedad de aperitivos, todo cinco estrellas.

Se supo que los altos requisitos quedaron plasmados el día de la degustación, cuando Lula y Janja hicieron una serie de observaciones sobre lo que les gustaría mejorar, desde el sabor hasta la presentación de los platos.

Asimismo los invitados podrán degustar 11 opciones de bebidas, incluyendo vinos espumosos, vino blanco, vino tinto y cerveza Heineken. Se habla de 36 unidades de un vino tinto argentino muy exclusivo, otras 60 unidades de un vino español y 114 unidades de vino espumoso de origen brasileño.

Para garantizar la seguridad de la pareja, la fachada del salón de fiestas de La Villa Bisutti Casa do Ator, que tiene un concepto clásico y romántico y es uno de los más lujosos de Sao Pablo, estará aislado con cercas especialmente trasladadas al lugar para permitir sólo el acceso de los vehículos de las personas invitadas.

El espacio del Grupo Bisutti tiene una superficie de mil metros cuadrados, siete metros de altura, un escenario suspendido para atracciones musicales y un jardín vertical, con capacidad para hasta 200 invitados.

De acuerdo al protocolo que deberán seguir los invitados y personal que trabajará en el evento, tienen prohibido el uso de celulares con el fin de evitar que se filtren imágenes o información. Los valet parking no tendrán acceso al interior del salón.

De acuerdo a información filtrada, se espera que a la boda asistan personalidades como Chico Buarque, Gilberto Gil, Daniela Mercury y Martinho da Vila; Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, el ex gobernador de Piauí Wellington Dias, la ex gobernadora de Río de Janeiro Benedita da Silva; el senador Jaques Wagner, la ex presidenta Dilma Rousseff y Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin.